Прокуратура Екатеринбурга проверит детсад, где ребенок душил другого удавкой

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У мальчика остались синяки на шее, кроме того, у него эмоциональная травма.

Прокуратура Екатеринбурга сегодня, 19 октября, начала проверку детского сада№55 на Фрунзе, в котором один ребенок чуть не задушил удавкой другого. О случившемся СМИ рассказала мама пострадавшего мальчика. Заметив у сына синяки на шее, она отвезла ребенка в больницу, где ему поставили диагноз "странгуляционная асфиксия", то есть механическое удушение.

В группе, которую посещают дети 4-5 лет, один из детей нанес телесные повреждения другому ребенку при помощи, предварительно, веревки. Родители пострадавшего обнаружили повреждения, с которыми обратились в больницу. У ребенка в медицинском учреждения зафиксированы кровоподтеки в области шеи. Со слов матери пострадавшего ребенка, ее сын напуган, эмоционально травмирован. В группе работает один воспитатель. Младший воспитатель в группе отсутствует в связи с уходом в отпуск по уходу за ребенком предыдущего сотрудника. Установлено, что во время инцидента воспитатель отсутствовала в группе.

Сообщили НАШЕЙ в прокуратуре о ходе проверки.

После произошедшего мальчик плохо спит и не может назвать обидчика. Настолько четырехлетнему малышу страшно. Его мама отметила, что это не первый случай в садике, когда агрессивный мальчик причиняет боль другим детям. По ее словам, воспитатели игнорируют происходящее.


Мама обидчика в свою очередь заявила, что дети просто не поделили игрушку, а именно, ключ от домика. Ключ висел на веревочке на шее пострадавшего мальчика, который ее ребенок пытался снять.


После инцидента к проверке подключился Департамент образования Екатеринбурга и отдел полиции по делам несовершеннолетних №5. Совместно с прокуратурой они допросят персонал детского сада, заведующую и воспитателя, а также оценят степень тяжести травмы мальчика. Будет дана оценка соблюдения требований закона об охране жизни и здоровья детей, а также своевременности оказания медпомощи.

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