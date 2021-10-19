Прокуратура Екатеринбурга проверит детсад, где ребенок душил другого удавкой

После произошедшего мальчик плохо спит и не может назвать обидчика. Настолько четырехлетнему малышу страшно. Его мама отметила, что это не первый случай в садике, когда агрессивный мальчик причиняет боль другим детям. По ее словам, воспитатели игнорируют происходящее.

Мама обидчика в свою очередь заявила, что дети просто не поделили игрушку, а именно, ключ от домика. Ключ висел на веревочке на шее пострадавшего мальчика, который ее ребенок пытался снять.

После инцидента к проверке подключился Департамент образования Екатеринбурга и отдел полиции по делам несовершеннолетних №5. Совместно с прокуратурой они допросят персонал детского сада, заведующую и воспитателя, а также оценят степень тяжести травмы мальчика. Будет дана оценка соблюдения требований закона об охране жизни и здоровья детей, а также своевременности оказания медпомощи.

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