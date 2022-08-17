Пугающий тренд: екатеринбургских детей захватила мода на Киси Миси и Хаги Ваги

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Что это за персонажи и почему они стали такими популярными?


Эти разноцветные пушистые персонажи выглядят довольно жутко: взлохмаченные, с острыми зубами и безумной улыбкой. Однако малышню это не сильно пугает, и детсадовцы и школьники просят родителей купить такие игрушки. В чем же секрет их популярности?


Что это за монстры?

Хаги Ваги — персонаж компьютерной хоррор-игры под названием «Поппи плейтайм». По сюжету игроку нужно найти на заброшенной фабрике игрушек куклу. Там то и встречается монстр Хаги Ваги, которого нужно победить. Игра довольно жуткая, и на ней стоит возрастной ценз 12+. Позже по мотивам игры сняли мультик.

«Мне нужен Хаги Ваги»

Многие родители настороженно относятся к покупке таких устрашающих монстров, но дикий ажиотаж среди детей на игрушки не оставляет мамам и папам шансов.

- Дочка пришла из детсада и попросила купить ей Хаги Ваги, я заглянула в Интернет и ужаснулась: что это за синий монстр? Спросила у ребенка, точно ли ей нужна такая игрушка. Она ответила, что почти у всех в группе есть такой, да еще и с подружкой Киси Миси. У нее точно такая же устрашающая мордочка, только розового цвета, – рассказывает екатеринбурженка Ольга Шаповалова.


Игрушки суперпопулярны

То, что игрушки раскупают как горячие пирожки, подтвердила и продавец в торговом центре Ильмира Колпащикова. По ее словам, не проходит и дня, чтобы кто-то не купил Киси Миси и Хаги Ваги. Боле того, есть еще и дополнительные персонажи: Сили Били, Ванк Панк, Грисс Висс и другие. На популярном маркетплейсе на игрушку Хаги Ваги почти 15 тысяч отзывов! И покупки продолжаются. Приобрести монстрика можно за 200-300 рублей.


Опасна ли игрушки для психики

Многие родители опасаются, что такие уродливые игрушки могут навредить ребенку. Своим мнением поделился психолог Евгений Островский:

- Если игрушка не вызывает у ребенка страха, паники, слез, то не стоит переживать. Игрушки, несмотря на свой оскал, выглядят довольно мило. Во все времена детей увлекали не всегда положительные герои: страшная Баба-Яга, злой Кощей и так далее. Таким образом дети познают мир и свои негативные эмоции. Однако если вашего ребенка пугают такие игрушки, стоит от них отказаться. Это касается не только конкретных примеров типа Хаги Ваги и Киси Миси. Порой ребенок пугается даже самых нестрашных вещей. Например, клоунов или аниматоров в больших костюмах. В этом случае с ребенком нужно проговорить, почему он так напуган и не заставлять контактировать с персонажем, вызвавшим эти эмоции.
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