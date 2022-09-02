Путина ждут в Екатеринбург на открытии ЕКАД

Президент РФ Владимир Путин прилетит на открытие заключительного отрезка Екатеринбургской кольцевой автодороги. По данным источника E1.RU, сейчас верстают программу для президента, решаются вопросы обеспечения безопасности.
Тем временем открытие проезда между Полевским и Челябинским трактом запланировано на 8-9 сентября. Напомним, приехать на открытие ЕКАД Путина пригласил вице-премьер Марат Хуснуллин еще в июне.
— Вы поручали закончить кольцевую дорогу в Екатеринбурге. Просим вас поставить в ваш график в сентябре открытие с вашим участием. Полноценная кольцевая дорога в Екатеринбурге будет закончена в этом году, — заявил Хуснуллин.
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