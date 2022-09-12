Распространенные повреждения коленного сустава

Сложно найти человека, который бы никогда в жизни не получал травм. Все мы периодически получаем бытовые травмы, а некоторые и спортивные, особенно, если занимаются экстримом. Одни из самых распространенных повреждений – травмы коленного сустава. И таким повреждениям нужно уделить максимум внимания, так как эти суставы играют важную роль при ходьбе, испытывая при этом ежедневные повышенные нагрузки.

Любая травма колена, которая сопровождается значительной болью, не должна остаться без осмотра врача. Дело в том, что коленный сустав очень легко повредить, получить внутренние травмы, которые сразу останутся незаметными, но в дальнейшем обязательно дадут о себе знать. Распространенные травмы спортсменов – разрыв мениска и передней крестообразной связки. Внутренняя структура коленного сустава довольно хрупкая, поэтому при падении на колено, при сильном ударе, а особенно если произошел выворот ноги по своей оси, такие травмы получить очень легко. При этом человек испытывает очень сильную боль, иногда – головокружение, помутнение сознания, в глазах может темнеть. На ногу встать обычно не получается, если повреждена связка – нога будет просто уходить в сторону. Изолированные травмы мениска встречаются еще чаще. Даже во время обычного прямого падения на колено, неправильно выполненного приседания можно поучить подобное повреждение.

Мы описали лишь два распространенных типа травм колена, но их гораздо больше:

перелом коленной чашечки;

разрыв сухожилия;

вывих коленного сустава;

ушиб колена;

растяжение связок и другие.

Иногда сложно отличить обычный ушиб от, например, травмы с разрывом мениска. Для того чтобы уточнить диагноз, мало просто рентгена, так как он не показывает мягкие ткани, нужно выполнить УЗИ коленного сустава, а когда отек спадёт, показано МРТ.

Неблагоприятными признаками, которые могут говорить о сильных повреждениях, могут быть:

фиксация сустава в определенном положении;

невозможность выпрямить ногу, наступить на нее;

сильная боль и значительный отек.

Так как любая травма колена значительно влияет на качество жизни, может в дальнейшем сказаться на функциональности всего опорно-двигательного аппарата, лучше сразу же обратиться к травматологу-ортопеду. Семейная клиника в Екатеринбурге «Опора» имеет в штате травматолога-ортопеда, который сможет точно поставить диагноз и оказать помощь по современным стандартам, чтобы пациент избавился от боли, мог как можно быстрее вернуться к привычной жизни.