Рефинансирование кредитов наличными от банка «Открытие» — одно из лучших на рынке

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Банк «Открытие» в июле вошел в тройку лидеров рейтинга лучших программ по рефинансированию кредитов наличными на российском банковском рынке по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру»

При составлении рейтинга аналитики «Выберу.ру» сравнили программы рефинансирования банков ТОП-50 и выбрали 20 лучших. В исследовании учитывались значение процентной ставки по договору, размер ежемесячных платежей, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, условия объединения нескольких кредитов, количество подтверждающих платежеспособность документов, наличие страховки и отсутствие скрытых комиссий.


По всем этим параметрам предложение банка «Открытие» вошло в тройку лучших на рынке.


Екатеринбуржцам доступно рефинансирование в банке «Открытие» по фиксированной ставке 8,9%* годовых на весь срок кредитования. Максимальная сумма — 5 млн рублей, срок кредитования —до 5 лет. Подать заявку на кредит можно как онлайн, так и в офисе банка.


Рефинансирование может объединить до 10 кредитов, что позволит существенно уменьшить долговую нагрузку и размер ежемесячных платежей. При оформлении кредита заемщик получит бесплатную дебетовую карту с кешбэком. Кешбэк можно использовать для погашения части процентов по кредиту.


Подать заявку и ознакомиться с условиями программы можно на сайте банка.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).


«Выберу.ру» (www.vbr.ru ) входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны.

*с учетом страхования. Банк оценивает и принимает решение о выдаче кредита индивидуально на основе риск-профиля каждого клиента

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