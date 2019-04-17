Ремонт техники Apple в Киеве

Время от времени даже техника Apple также нуждается в ремонте. Сервис по ремонту данной аппаратуры имеет несколько отделений по городу. Если вам нужно заменить стекло, или сделать ремонт аппарата, обращайтесь в отделение на Позняках. Специалисты службы справятся с любой задачей быстро и по доступной цене.

Перед тем, как сдать устройство в ремонт

Выполните эти шаги перед тем, как отправить свое устройство в ifix.ua для ремонта. Если ваше устройство не включается или не отвечает, попробуйте как можно больше шагов:

· Сделайте резервную копию вашего устройства iOS.

· Подготовьте свой пароль Apple ID. Для некоторых ремонтов требуется пароль Apple ID, чтобы стереть данные с устройства и деактивировать «Найти iPhone». *

· Если вашему iPhone требуется обслуживание аккумулятора, заряд аккумулятора при разряде должен составлять 30% или меньше, если это возможно.

Если вы еще этого не сделали, сначала спросите по телефону, может ли вам понадобиться записаться на прием в пункте обслуживания.

· Подтверждение покупки (если возможно), если для ремонта требуется подтверждение покупки.

· Ваше устройство и аксессуары, с которыми вам нужна помощь

· Документ, удостоверяющий личность, например Б. ваше удостоверение личности, паспорт, водительские права или любой другой документ, выданный государственным учреждением.

Выполните следующие действия перед отправкой устройства в ремонт или замену. Если он не включается или не отвечает, попробуйте как можно больше шагов:

· Сделайте резервную копию вашего устройства iOS. Удалите данные с устройства iOS, чтобы защитить свои данные.

· Удалите свое устройство iOS из списка устройств Apple ID.

· Извлеките SIM-карту из устройства iOS, если оно используется, и храните ее в надежном месте. Если ваше устройство iOS не использует SIM-карту, обратитесь к поставщику услуг беспроводной связи, чтобы при необходимости приостановить обслуживание.