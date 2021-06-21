Рейды по отделам полиции продолжаются. На этот раз - в Камышлове

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Глава полиции отметил, что местным служащим есть над чем работать.

Глава свердловского главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков посетил с внезапной проверкой уже 25 отдел полиции. На этот раз - в Камышлове. Генерал ознакомился с условиями несения службы, побывал в дежурной части. Где ему представили отчет за 5 месяцев работы 2021 года. В городе пресекли 29 фактов незаконного оборота наркотиков, 4 — оружия, расследовано и направлено в суд 51 уголовное дело, задокументировано 16 экономических преступлений. В целом райотдел занимает 11-ю рейтинговую позицию в области.


Начальник ГУ МВД области отметил, что в коллективе имеется резерв возможностей для повышения качества профилактической работы с населением, расследования криминала, а также раскрываемости преступлений. Это касается, в том числе, вопросов, связанных с противодействием наркотрафику, подростковой преступности, грабежам и разбоям, кражам. В связи с чем дал рекомендации, указал на ошибки и посоветовал следить за интересами местных жителей.

Город Камышлов является административным центром одноименного района. Расположен он на юго-востоке региона рядом с федеральной трассой Екатеринбург — Тюмень, на левом берегу реки Пышма. Общая площадь обслуживания составляет 2268,35 кв. км. Протяженность с севера на юг — порядка 70 км, с запада на восток – около 50 км. На севере граничит с Ирбитским районом, на западе - с Сухоложским и Богдановичским районами, на востоке - с Пышминским и Талицким районами, на юге - с Курганской областью. В его структуру входят 5 сельских поселений - Восточное, Галкинское, Зареченское, Калиновское и Обуховское, в состав которых входят 55 населенных пунктов. Общая численность населения составляет чуть более 54 тысяч человек.

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