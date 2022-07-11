Рейтинг русских холостячек – Елена Лихач и другие дамы

Елена Лихач
Обаятельная, белоснежная улыбка этой светской леди поражает поклонников и вдохновляет быть похожей на нее. По рассказам близких друзей, Елена Лихач всего добилась сама вплоть до элегантной походки, изящества в манерах, соблюдении правил аристократического этикета. Улыбка ее является честной, не деланной. Помимо внешних качеств, Елена обладает внутренней творческой харизмой, демонстрируя это в роли интересного собеседника.
Анастасия Волочкова
Известная балерина, служившая при Большом театре примой, достигла солидного возраста, но не оставляет равнодушными поклонников и хейтеров. Анастасию замечали в кругу богатых аристократов. Из ее любовных похождений в пору написать целый роман в несколько томов. Вначале балерина влюбилась в партнера по сцене и «Лебединому озеру» Фаруха Рузиматова. В тот момент Анастасии исполнилось 19 лет. С этим человеком Волочкова рассталась из-за неодобрения отношений матерью-продюсером.
Некоторое время звезда балетной среды встречалась с Джимом Керри. Хотя поклонники считают этот факт выдуманным, «уткой», созданной нарочно для PR-кампании собственной персоны. Но нельзя отрицать ее романтический союз с Сулейманом Керимовым, известным миллиардером. Балерина утверждает, что бизнесмен благодаря связям повлиял на ее «отречение» от сцены Большого театра. Ее увольнение произошло после разрыва их связи.
На роль законного супруга претендовал Игорь Вдовин, и он им стал. От предпринимателя Волочкова решилась родить дочку Ариадну. Только брак со временем распался. По словам звезды балета, Игорь брал в долг крупные суммы у балерины. Экс-приме пришлось обращаться с иском в суд. Теперь бывшие супруги общаются ради дочери, оставив позади ссоры.
Надежда Оболенцева
Упоминая известные личности, нельзя проигнорировать эту яркую представительницу светского общества. Хотя девушка не столь пользуется успехом у фанатской аудитории, как Бузова, но является популярной в Москве и разных уголках России. Надежда стала участницей светских раутов, открыла интеллект-клуб «418», прослыла талантливой журналисткой и манекенщицей.
Личную жизнь она строила с Антоном Сихарулидзе (фигуристом), предпринимателем Денисом Михайловым. Также в жизни девушки был роман с топ-менеджером нефтяного концерна Айратом Исхаковым. Кроме того, Надежду замечали в кругу кинорежиссера Резо Гигинеишвили. С Михайловым и Исхаковым Оболенцева сочеталась законным браком. Эти отношения не просуществовали долго. Романы закончились официальными разводами. Девушка по-прежнему предпочитает оставаться одинокой. Хотя понятие одиночества довольно относительное, ведь вокруг известных дам всегда огромное количество друзей, коллег, фанатов.
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