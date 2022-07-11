Рейтинг русских холостячек – Елена Лихач и другие дамы

Елена Лихач

Обаятельная, белоснежная улыбка этой светской леди поражает поклонников и вдохновляет быть похожей на нее. По рассказам близких друзей, Елена Лихач всего добилась сама вплоть до элегантной походки, изящества в манерах, соблюдении правил аристократического этикета. Улыбка ее является честной, не деланной. Помимо внешних качеств, Елена обладает внутренней творческой харизмой, демонстрируя это в роли интересного собеседника.

Анастасия Волочкова

Известная балерина, служившая при Большом театре примой, достигла солидного возраста, но не оставляет равнодушными поклонников и хейтеров. Анастасию замечали в кругу богатых аристократов. Из ее любовных похождений в пору написать целый роман в несколько томов. Вначале балерина влюбилась в партнера по сцене и «Лебединому озеру» Фаруха Рузиматова. В тот момент Анастасии исполнилось 19 лет. С этим человеком Волочкова рассталась из-за неодобрения отношений матерью-продюсером.