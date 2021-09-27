Риск-менеджеры ВТБ стали финалистами премии European Risk Management Awards 2021

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Это Дмитрий Жабин и Максим Кондратенко.

Член правления ВТБ Максим Кондратенко и руководитель департамента интегрированного управления рисками Дмитрий Жабин стали финалистами премии European Risk Management Awards в номинациях «Риск-менеджер года» и «Инициатива года в системных рисках» соответственно, войдя в тройку лидеров в каждой из номинаций.


Номинация «Риск-менеджер года» открыта для отдельных руководителей высшего звена в частном и государственном секторах как для корпоративного сектора, так и для кредитных, финансовых и страховых организаций. Награждаются риск-менеджеры, способные сочетать в своей работе инновации и передовые практики управления рисками, а также предвидеть риски и предотвращать их последствия. Номинация «Инициатива года в системных рисках» направлена на поощрение инноваций, внедренных менеджерами по рискам и страхованию в целях повышения качества управления системными рисками.


Член правления ВТБ Максим Кондратенко прокомментировал:

– Мы рады, что жюри высоко оценило инновации банка ВТБ в области управления рисками, а также отметило профессионализм и эффективность команды риск-менеджеров, технологического блока и всего банка в части управления рисками. В качестве ключевых достижений банка в этой области надо отметить разработку и внедрение кредитных конвейеров для корпоративных и розничных клиентов, совместную с финансистами программу по динамическому моделированию баланса, досрочный переход банка на новый подход к оценке операционных рисков (SMA) в рамках Базель III. Все эти инициативы позволили нам достичь трех основных целей – мы эффективно управляем информационными и финансовыми потоками, повышаем качество обслуживания клиентов и обеспечиваем защиту капитала.

Премия European Risk Management Awards была учреждена в 2016 году с целью объединить риск-менеджеров со всех уголков Европы, чтобы продемонстрировать передовой опыт управления рисками и повысить авторитет риск-менеджмента в корпорациях. В состав жюри входят топ-менеджеры крупнейших европейских компаний и представители научно-образовательных организаций – признанные эксперты в области риск-менеджмента.

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