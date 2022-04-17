Ритейлеры сообщили, что начали снижать цены на продукты и бытовую технику

Российские ритейлеры начали снижать цены и возвращать акции на продукты, электробытовую и компьютерную технику. Об этом сообщают «Известия».

Так, за последнюю неделю сеть «М.Видео-Эльдорадо» вдвое расширила список товаров, которые участвуют в распродажах и снижении цен, — до нескольких тысяч наименований. Скидки сейчас составляют 10–30 процентов, в некоторых случаях — до 50 процентов. Также в компании объявили о запуске кредитов и программ кешбэка. Стоимость большинства товаров снизилась в салонах МТС и «Мегафон».

Компании X5 Group и «Магнит» направили поставщикам письма с предложением пересмотреть стоимость товаров.

- Падение спроса на ряд товаров, закупленных в пик ажиотажа, связано с укреплением рубля и задает определенные тренды на снижение цен. С укреплением курса национальной валюты цены никогда не возвращаются к прежним значениям моментально, поскольку производителям должны сохранять достаточный объем собственных оборотных средств, а в условиях экономической турбулентности компании не уверены, что им хватит денег для покупки сырья и других ресурсов. Поэтому они могут в течение какого-то времени придерживать более высокую цену, чтобы снизить свои риски, - сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.