Ритейлеры сообщили, что начали снижать цены на продукты и бытовую технику

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Российские ритейлеры начали снижать цены и возвращать акции на продукты, электробытовую и компьютерную технику. Об этом сообщают «Известия».

Так, за последнюю неделю сеть «М.Видео-Эльдорадо» вдвое расширила список товаров, которые участвуют в распродажах и снижении цен, — до нескольких тысяч наименований. Скидки сейчас составляют 10–30 процентов, в некоторых случаях — до 50 процентов. Также в компании объявили о запуске кредитов и программ кешбэка. Стоимость большинства товаров снизилась в салонах МТС и «Мегафон».


Компании X5 Group и «Магнит» направили поставщикам письма с предложением пересмотреть стоимость товаров.


- Падение спроса на ряд товаров, закупленных в пик ажиотажа, связано с укреплением рубля и задает определенные тренды на снижение цен. С укреплением курса национальной валюты цены никогда не возвращаются к прежним значениям моментально, поскольку производителям должны сохранять достаточный объем собственных оборотных средств, а в условиях экономической турбулентности компании не уверены, что им хватит денег для покупки сырья и других ресурсов. Поэтому они могут в течение какого-то времени придерживать более высокую цену, чтобы снизить свои риски, - сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

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