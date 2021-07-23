Роспотребнадзор выпустил приложение, облегчающее сдачу ПЦР-тестов заграницей

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Оно показывает ближайшие пункты ПЦР-тестирования.

Роспотребнадзор выпустил приложение для смартфонов "Путешествую без COVID-19", которое отображает все ближайшие пункты ПЦР-тестирования. Особенно оно полезно для тех, кто собирается или уже находится заграницей.


Приложение позволит вам найти лабораторию рядом с вами для сдачи анализов на Covid-19 перед путешествием между Россией, Арменией, Беларусью, Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном. Приложение можно установить на смартфон, есть версия и для iOS, и для Android, оно доступно для скачивания бесплатно в магазинах AppStore, GooglePlay и AppGallery.


Результаты вашего теста, детей или пожилых родственников могут быть размещены вместе в одном мобильном приложении на одном мобильном устройстве.


Открываем приложение и выбираем страну отправления и страну прибытия. На карте вы увидите пункты забора анализов и лаборатории, где можно сдать ПЦР-тест. Выбираем наиболее удобный из них, записываемся на прием и сдаем тест. В регистратуре лаборатории необходимо сообщить, что вы хотите получить результаты в приложении. При сдаче теста для поездки за рубеж следует использовать тот паспорт, с которым Вы отправляетесь в поездку.


При отрицательном анализе на COVID-19 в приложение придет зеленый код – с ним можно отправляться в путешествие. Лучше сделать до поездки скриншоты с изображением QR-кода, распечатать их и, на всякий случай, взять с собой при въезде в страну. К приложению "Путешествую без COVID-19" подключены все страны ЕАЭС, а также Таджикистан. Позже планируется включить в приложение информацию о прививках.

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