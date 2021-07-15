Россияне вошли в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции

Интерес иностранцев к апартаментам в этой стране возник более года назад, когда из-за экономической нестабильности и высокого уровня инфляции стоимость жилья резко снизилась. В курортной зоне приобрести студию сегодня можно примерно за 50-60 тысяч долларов США, однако россияне предпочитают квартиры с двумя спальнями и несколькими санузлами, рассчитанные для комфортного проживания семьи с детьми. Цены на такую недвижимость стартуют от 85 тысяч долларов США.

Россиян, которые решили купить апартаменты в Турции , это не смущает – за прошлый год они приобрели более 3 тысяч квартир в курортных районах. За три месяца нынешнего года с участием российских покупателей было заключено более 900 сделок. Лидируют в этом рейтинге граждане Ирана и Ирака, которые также активно вкладываю средства в турецкую недвижимость. Примечательно, что в большинстве случаев сумма сделки не достигает 250 тысяч долларов США – которые являются минимальным порогом инвестиций для получения турецкого гражданства. У россиян иная цель – заработать на сдаче квартир в разгар курортного сезона.

Впрочем, с учетом пандемии сделать это будет не так просто, как кажется на первый взгляд. Президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган считает, что в год со вложенной в турецкую недвижимость суммы можно получать 4-6% пассивного дохода. И то при условии, что квартира находится в курортном районе и сдается круглый год. Наиболее прибыльным считается период с мая по сентябрь, когда даже с учетом пандемии аренда квартиры в Турции составляет от 500 до 2500 евро в месяц.

Вместе с тем, у этого бизнеса есть свои подводные камни. Тем, кто решил купить апартаменты в Турции для последующей сдачи внаем, придется платить налог, который составляет от 15 до 40% от полученной прибыли. Чем дороже квартира и выше стоимость аренды, тем больше придется отдать государству. Не облагаемая сумма дохода от аренды квартиры составляет примерно 795 долларов США в год. Для юридических лиц, которые решили купить апартаменты в Турции с целью последующей сдачи в аренду, предусмотрена фиксированная ставка налога в размере 20% от прибыли.

Также владельцам квартир придется ежегодно платить налог на недвижимость в размере 0,3% от ее стоимости. Кроме того, собственники недвижимости несут все расходы, связанные с ее содержанием. А это от 100 до 200 долларов в месяц за коммунальные услуги плюс регулярные отчисления средств в айдат – специальный фонд обслуживания дома. Деньги в него вносить нужно вне зависимости от того, проживает кто-то в квартире или нет.

Наиболее востребованными районами для инвестирования в недвижимость являются Анталья и Аланья, россияне достаточно активно скупают квартиры и в Стамбуле. Некоторые владельцы апартаментов даже нашли способ уклоняться от уплаты налогов за счет заключения фиктивных договоров с родственниками.

Таким образом, Турция является второй по популярности страной у россиян после Болгарии, где они скупают недвижимость.

Вместе с тем эксперты считают, что это не самый надежный и удачный выбор в плане инвестиций. Среди факторов риска они называют нестабильность местной валюты, которая, в свою очередь сильно влияет на курс доллара и евро. Не исключено, что цены на турецкую недвижимость и дальше будут падать, что в итоге скажется и на аренде апартаментов. В итоге пассивный доход может сократиться, а сами турецкие квартиры рискуют превратиться для российских покупателей в обузу. При этом Евгений Коган отмечает, что есть ряд других стан, где инвестиции в недвижимость являются более выгодными с учетом стабильности местной валюты и налоговых преференций для иностранцев.