Российские ведомства оценили уровень закредитованности жителей страны

Минэкономразвития не видит проблем в росте уровня закредитованности россиян, поскольку этот показатель не превышает 20% от внутреннего валового продукта. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Илья Торосов. Его оценка ситуации на рынке кредитования расходится с официальной позицией Центробанка по данному вопросу. В мае ЦБ отчитался о достижении исторического максимума объемов выданных кредитов в отдельных сегментах, а в июле выступил с официальным предостережением относительно перегрева рынка потребительских займов.
В своих оценках и оптимистичных прогнозах относительно развития российского рынка Торосов отталкивается от показателей других стран. Он приводит в пример Бразилию, где уровень закредитованности населения достигает 50% от ВВП, а также США и Великобританию, где этот показатель находится на отметке 70–90%. При этом чиновник заявляет, что сами заемщики должны ответственно подходить к решению о получении займов, трезво оценивая свои доходы. Власти пытаются регулировать эту сферу, обязывая кредиторов информировать потенциальных клиентов о чрезмерной долговой нагрузке (платежи по кредитам свыше 50% ежемесячного дохода), но выбор остается за конкретным человеком.
В свою очередь, опасения финансового регулятора связаны с быстрыми темпами роста объемов кредитования в стране, которые не соответствуют основным макроэкономическим показателям. В России не наблюдается расширение производства, падают доходы населения и увеличивается инфляция, но количество случаев оформления кредитных карт растет. На этом фоне растущий кредитный портфель банков и МФО может привести к дальнейшему ухудшению экономической ситуации и к возникновению неоправданных рисков для заемщиков. Больше всего ЦБ настораживает рост объемов необеспеченных потребительских займов и ипотеки. В этой связи регулятор предпринимает шаги, направленные на поддержании на прежнем уровне требований к заемщикам и соблюдение кредиторами рекомендаций по выдаче заемных средств с учетом установленной предельной долговой нагрузки.
Финансовые эксперты занимают взвешенную позицию, частично соглашаясь и с Банком России, и с Минэкономразвития. Топ-менеджер агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин считает, что показатель закредитованности населения пока находится на приемлемом уровне, но выражает настороженность темпами роста долговой нагрузки. В 2021 году они превысили докризисное значение, когда россияне располагали большими доходами, а уровень инфляции в стране был ниже. По этой причине возможен рост числа просроченных и невозвращенных кредитов.
Крупнейшие игроки банковского рынка также не видят опасности в росте показателя закредитованности россиян, связывая увеличение числа выданных кредитов со снятием ограничений, введенных в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Такой позиции придерживаются в Сбере, ВТБ, Райффайзенбанке, прогнозируя дальнейший рост потребительского кредитования. В этих кредитно-финансовых организациях отмечают, что по займам для населения сохраняется невысокий уровень просрочки, а заемщики демонстрируют высокую платежную дисциплину.
Эксперты полагают, что во второй половине 2021 года темпы роста долговой нагрузки снизятся из-за изменения правил оформления льготной ипотеки, повышения надбавки к коэффициентам риска кредиторов и увеличения ключевой ставки ЦБ. Кроме того, регулятор продолжит планомерную работу, направленную на стабилизацию рынка, исходя из собственного видения рисков разогрева рынка.
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