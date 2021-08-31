Российские ведомства оценили уровень закредитованности жителей страны

Минэкономразвития не видит проблем в росте уровня закредитованности россиян, поскольку этот показатель не превышает 20% от внутреннего валового продукта. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Илья Торосов. Его оценка ситуации на рынке кредитования расходится с официальной позицией Центробанка по данному вопросу. В мае ЦБ отчитался о достижении исторического максимума объемов выданных кредитов в отдельных сегментах, а в июле выступил с официальным предостережением относительно перегрева рынка потребительских займов.

В своих оценках и оптимистичных прогнозах относительно развития российского рынка Торосов отталкивается от показателей других стран. Он приводит в пример Бразилию, где уровень закредитованности населения достигает 50% от ВВП, а также США и Великобританию, где этот показатель находится на отметке 70–90%. При этом чиновник заявляет, что сами заемщики должны ответственно подходить к решению о получении займов, трезво оценивая свои доходы. Власти пытаются регулировать эту сферу, обязывая кредиторов информировать потенциальных клиентов о чрезмерной долговой нагрузке (платежи по кредитам свыше 50% ежемесячного дохода), но выбор остается за конкретным человеком.

В свою очередь, опасения финансового регулятора связаны с быстрыми темпами роста объемов кредитования в стране, которые не соответствуют основным макроэкономическим показателям. В России не наблюдается расширение производства, падают доходы населения и увеличивается инфляция, но количество случаев оформления кредитных карт растет. На этом фоне растущий кредитный портфель банков и МФО может привести к дальнейшему ухудшению экономической ситуации и к возникновению неоправданных рисков для заемщиков. Больше всего ЦБ настораживает рост объемов необеспеченных потребительских займов и ипотеки. В этой связи регулятор предпринимает шаги, направленные на поддержании на прежнем уровне требований к заемщикам и соблюдение кредиторами рекомендаций по выдаче заемных средств с учетом установленной предельной долговой нагрузки.