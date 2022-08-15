Рыбам стоит больше внимания уделять любимому человеку, а не друзьям, а Весов ждут новые знакомства: гороскоп на неделю с 15 по 21 августа

Овен

У Овнов в первой половине недели, скорее всего, будет много хлопот по дому и по работе, причём главный акцент придётся на дом. Старайтесь прислушиваться к тому, что говорят члены семьи, не настаивайте только на своём мнении. Прийти к компромиссу сейчас вряд ли возможно, поэтому основной задачей должно стать желание не довести противоречия до открытого конфликта. Успевать и дома и на работе будет трудно. Если в эти дни вы с семьёй начнете ремонт в доме, то конфликтных моментов избежать будет труднее. Вторая половина недели, напротив, благоприятствует установлению мира и взаимопонимания в супружеских отношениях. Цементом, скрепляющим отношения в семье, станут ваши дети. Одинокие Овны найдут утешение и радость в любви.

Телец

Тельцов в первой половине недели ждёт много поездок и встреч. Однако контакты с людьми будут сопряжены с какими-то препятствиями, поэтому удовлетворения от общения вы вряд ли получите. Вероятнее всего, до вас дойдут какие-то слухи и сплетни, которые будут вам неприятны, бросят тень на вашу репутацию. Постарайтесь не втягиваться в выяснения отношений. Внести ясность, скорее всего, не получится. Это неблагоприятное время для обучения. Вторая половина недели располагает к наведению порядка в доме. Попробуйте вернуться к решению некоторых хозяйственно-бытовых вопросов, которые ранее были вами отложены. На этот раз вы справитесь с делами намного быстрее и легче.

Близнецы

В первой половине недели Близнецам будет сложнее решать материальные вопросы. Не исключено, что вам придётся заниматься ремонтом или покупкой каких-либо вещей взамен утраченных или поломанных. Потребуют внимания отношения с друзьями. Они будут складываться негармонично и непредсказуемо. Старайтесь не брать и не давать друзьям денег взаймы. Также не стоит напоминать им о долге, который требуется вернуть. Это может стать поводом для резкого ухудшения отношений. Возможно, вам не удастся купить вещь, о которой вы мечтали, и это вас расстроит. Вторая половина недели будет связана с приятными поездками, интересным общением, романтическими отношениями. Возможно, вас пригласят выехать за город на дачу или на природу на пикник.

Рак

У Раков, состоящих в браке, в первой половине недели могут возникнуть трения с партнёром. Ваша мягкая и подчас излишне уступчивая позиция может быть воспринята любимым человеком как сигнал к вседозволенности. Поэтому вы можете столкнуться с проблемой, как удержать под контролем партнёра по браку. Лучше всего не доводить дело до открытого противостояния и просто переждать какое-то время. Вторая напряжённая тема этих дней - взаимоотношения с начальством на работе. Ваш непосредственный начальник может удивить вас неожиданными выходками, вам будет сложно выполнять его сумасбродные приказы. Вторая половина недели складывается намного более спокойно и гармонично. Источником радости станет ваша семья. Могут прийти финансовые поступления, вы сможете купить что-то полезное для дома и близких родственников.

Лев

В первой половине недели Львам следует позаботиться о своём здоровье. Ваш иммунитет сейчас ослабевает, что делает вас уязвимыми к воздействию вирусных инфекций. Предпринимайте профилактические меры, делайте все, что способствует укреплению защитных сил организма. Очень важно улучшить качество питания, увеличив долю мясных продуктов и фруктов. Это не лучшее время для путешествий и обучения. Старайтесь не оставаться надолго в одиночестве, это может привести к усилению депрессии и апатии. Вторая половина недели покажет вам, что рано унывать и у вас все может получиться так, как вы хотите. От вас лишь требуется активная позиция и коммуникабельность. Общения с людьми будет много, оно будет приятным и полезным.

Дева

В первой половине недели Дев потянет на сумасбродные поступки. Опьяняющее чувство личной свободы может привести к самым неожиданным последствиям. В эпицентре вашего внимания окажутся дружеские и любовные отношения. Сейчас не стоит вместе с любимым человеком встречаться с вашими друзьями или приглашать их к вам в гости, иначе не избежать конфликта. Также это время может быть связано с изменами. Постарайтесь не давать повода партнёру для ревности и сдерживать инстинктивные желания. Вторая половина недели складывается благоприятно для спокойного и комфортного времяпровождения вдали от шума и суеты. Скорее всего, вам захочется побыть в одиночестве, поэтому следует позаботиться о том, чтобы были созданы соответствующие условия.

Весы

У Весов в первой половине недели наблюдается напряжение во многих жизненно важных сферах. Основной зоной нестабильности станут партнёрские отношения. Если вы состоите в браке, то поведение партнёра может стать совершенно непредсказуемым, если не сказать неадекватным. Причём на данном промежутке времени вы никак не сможете серьёзно повлиять на ситуацию. В семье и на работе также не все может обстоять благополучно. Просто переждите эти дни, не предпринимая ничего важного, подобно тому, как люди пережидают штормовую погоду. Вторая половина недели откроет вам новые горизонты. Вы познакомитесь с новыми людьми, расширите круг перспективных знакомств.

Скорпион

Скорпионам в первой половине недели предстоит много поездок, которые, однако, могут быть сопряжены с неприятностями. Прежде всего это относится к тем, кого эти дни застали в туристической поездке. Вы можете столкнуться с транспортными неурядицами, долго ожидать рейс самолета или простоять в пробке. Это не лучшее время для деловых знакомств. Чем меньше вы будете контактировать с людьми, тем меньше возникнет неприятных моментов. Старайтесь быть дипломатичнее и терпимее при общении с соседями и родственниками. Вторая половина недели позволит вам добиться поставленных целей благодаря покровительству влиятельного человека. Также это благоприятное время для оздоровительных водных процедур: посещения бани, сауны или обливания холодной водой.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине недели любовные и сексуальные отношения с партнёром станут особенно яркими. Если вы недавно познакомились, то элемент непредсказуемости в ваших романтических отношениях будет доминировать. Вы и любимый человек будете готовы делать неожиданные сюрпризы друг другу. Проблемой может стать то, что не все ваши оригинальные задумки найдут одобрение у партнёра, и наоборот. Усиление сексуальных желаний может подтолкнуть вас на путь измены, если вы не найдете встречного желания у любимого человека. Вторая половина недели благоприятствует путешествиям, общению с друзьями и учебе.

Козерог

Козерогам, состоящим в браке, звезды советуют проявлять больше внимания и заботы к партнёру. Ваша склонность к жесткости и твердость при отстаивании своих принципов может нанести непоправимый ущерб гармонии супружеских отношений и семейному благополучию. Нельзя брать всю власть в семье в свои руки. В противном случае вы можете создать не комфортные условия для своего партнёра и спровоцировать конфликт. Не стоит доводить отношения до крайностей. Также это не лучшее время для приглашения гостей в свой дом и совместного с родственниками времяпровождения. Вторая половина недели благоприятствует изменениям в укладе жизни. В это время можно ломать отжившие стереотипы поведения и избавляться от вредных привычек.

Водолей

У Водолеев в первой половине недели будет ослаблен иммунитет, поэтому вероятность подхватить вирусную инфекцию в этот период возрастет. Забота о своём здоровье должна стать приоритетной. Перегрузки на работе не будут способствовать улучшению самочувствия, поэтому постарайтесь не выкладываться по максимуму, берегите силы, распределяйте их равномерно. Несмотря на усиление желания навести порядок в домашних делах, вам это вряд ли удастся сделать, поэтому лучше отложить все дела, требующие больших физических затрат. Вторая половина недели складывается благоприятно для укрепления супружеских отношений. Если в это время запланирована свадьба или венчание, то такой союз будет долгим и счастливым. Также это хорошее время для путешествий вместе с любимым человеком.

Рыбы

В первой половине недели Рыбам, имеющим детей, придётся немало побеспокоиться. Поведение вашего ребёнка может оказаться весьма далеким от ваших ожиданий. Не следует идти на поводу у желания малыша купить ту или иную игрушку. Вторая напряжённая тема касается тех, кто пока не имеет своей семьи и детей. Ваши романтические отношения сейчас входят в фазу нестабильности. Вы можете почувствовать усиление любви, но при этом вам захочется иметь максимально свободные от ограничений отношения, а это вряд ли понравится вашему партнёру. Чтобы уменьшить вероятность конфликтов, постарайтесь реже контактировать с друзьями и больше внимания уделять любимому человеку.