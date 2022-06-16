РЖД и ВТБ договорились об открытии кредитной линии на сумму до 630 млрд рублей

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Банк ВТБ и ОАО «РЖД» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали кредитное соглашение с лимитом на сумму до 630 млрд рублей с максимальным сроком траншей до 5 лет. Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Средства, привлеченные в рамках кредитной линии, будут направлены на финансирование текущей деятельности компании, а также на приобретение, ремонт и модернизацию объектов железнодорожной инфраструктуры.


«ВТБ – опорный банк РЖД, нас связывает долгосрочное сотрудничество. Для такой протяженной страны, как Россия, обеспечение бесперебойной работы железнодорожных перевозок жизненно необходимо. В условиях ограниченного доступа на рынки долгового капитала поддержка ВТБ позволит компании продолжить реализацию инфраструктурных проектов, сохранить уникальный коллектив и обеспечить связанность нашей страны», - отметил Андрей Костин.


«В условиях беспрецедентных внешних ограничений и вызовов, с которыми столкнулась наша страна, очень важно объединить усилия всех отраслей экономики для поддержания экономической и социальной стабильности. Банк ВТБ является надежным партнёром ОАО РЖД на протяжении многих лет. Финансовая поддержка банка позволит частично заместить выбывшие лимиты европейского рынка и продолжить финансирование важных проектов инфраструктурного развития нашей страны», – сказал Олег Белозёров.

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