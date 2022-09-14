С Урала до Гибралтара: екатеринбурженка колесит по миру на велосипеде

Движение — жизнь

По словам Анны, их семья всегда увлекалась туризмом. В детстве она отправлялась вместе с мамой в походы с кострами и палатками, и ей это очень нравилось. После окончания университета у девушки завязались серьезные отношения с молодым человеком. Кроме того, перед ней открывались большие карьерные перспективы. Но она предпочла этому путешествия на велосипеде.

— Однажды я поняла, что жизнь нужно проживать с удовольствием, с драйвом. Это ощущение приходит только в пути, и никакие обстоятельства не должны этому препятствовать, — рассказала Анна.

Она выбрала велосипед как средство передвижения для туризма не только потому, что у нее нет автомобиля. Анна считает, что такой транспорт дает независимость, потому что во время путешествий можно останавливаться, где хочешь, чувствовать свободу и силу природы.

Для первой поездки девушка выбрала маршрут длиной в 130 километров из столицы Урала в заповедник «Оленьи ручьи». Она отправилась туда одна с рюкзаком за спиной, чтобы испытать свою выносливость. Но для начала в полной мере испытала усталость от непривычно длинного маршрута. Однако затем пришло чувство свободы и радость победы на финише, и Анна поняла, что отныне будет велотуристкой.

Путешествие с Урала до Гибралтара

После того, как неизвестные похитили у екатеринбурженки велосипед, она купила новый профессиональный. Анна стала готовиться к длительной поездке по России, откладывая для этого деньги. Летом она уволилась в работы и поехала в одиночку в Сочи.

По ее словам, друзья и родственники не поддержали такую идею. Но Анна не отказалась от задуманного, все уже было спланировано и решено. Ночевала в палатке, в крупных городах останавливалась в домах у местных жителей, которых находила по онлайн-приложению для путешественников, ищущих бесплатный ночлег.

— Теперь у меня куча друзей по всей стране — от Ростова-на-Дону до Казани, — смеется девушка.

Три тысячи километров до Сочи путешественница смогла преодолеть за 54 дня. Вернувшись в Екатеринбург воодушевленной, Анна стала планировать новую поездку. Через год она, стартовав из Калининграда, проехала по северу Европы, пересекла Гибралтарский пролив и прибыла в Марокко. На все передвижения у нее ушло примерно 200 тысяч рублей.

— На ночлег я останавливалась по привычной схеме: либо в палатке, либо находила бесплатную ночевку по онлайн-сервису. Запомнились роскошный ужин в доме французской семьи на Рождество, Новый Год с охотниками на болоте, снег в горах Испании, — поделилась Анна.