С Урала до Гибралтара: екатеринбурженка колесит по миру на велосипеде

Движение — жизнь
По словам Анны, их семья всегда увлекалась туризмом. В детстве она отправлялась вместе с мамой в походы с кострами и палатками, и ей это очень нравилось. После окончания университета у девушки завязались серьезные отношения с молодым человеком. Кроме того, перед ней открывались большие карьерные перспективы. Но она предпочла этому путешествия на велосипеде.
— Однажды я поняла, что жизнь нужно проживать с удовольствием, с драйвом. Это ощущение приходит только в пути, и никакие обстоятельства не должны этому препятствовать, — рассказала Анна.
Она выбрала велосипед как средство передвижения для туризма не только потому, что у нее нет автомобиля. Анна считает, что такой транспорт дает независимость, потому что во время путешествий можно останавливаться, где хочешь, чувствовать свободу и силу природы.
Для первой поездки девушка выбрала маршрут длиной в 130 километров из столицы Урала в заповедник «Оленьи ручьи». Она отправилась туда одна с рюкзаком за спиной, чтобы испытать свою выносливость. Но для начала в полной мере испытала усталость от непривычно длинного маршрута. Однако затем пришло чувство свободы и радость победы на финише, и Анна поняла, что отныне будет велотуристкой.
Путешествие с Урала до Гибралтара
После того, как неизвестные похитили у екатеринбурженки велосипед, она купила новый профессиональный. Анна стала готовиться к длительной поездке по России, откладывая для этого деньги. Летом она уволилась в работы и поехала в одиночку в Сочи.
По ее словам, друзья и родственники не поддержали такую идею. Но Анна не отказалась от задуманного, все уже было спланировано и решено. Ночевала в палатке, в крупных городах останавливалась в домах у местных жителей, которых находила по онлайн-приложению для путешественников, ищущих бесплатный ночлег.
— Теперь у меня куча друзей по всей стране — от Ростова-на-Дону до Казани, — смеется девушка.
Три тысячи километров до Сочи путешественница смогла преодолеть за 54 дня. Вернувшись в Екатеринбург воодушевленной, Анна стала планировать новую поездку. Через год она, стартовав из Калининграда, проехала по северу Европы, пересекла Гибралтарский пролив и прибыла в Марокко. На все передвижения у нее ушло примерно 200 тысяч рублей.
— На ночлег я останавливалась по привычной схеме: либо в палатке, либо находила бесплатную ночевку по онлайн-сервису. Запомнились роскошный ужин в доме французской семьи на Рождество, Новый Год с охотниками на болоте, снег в горах Испании, — поделилась Анна.
Курьезы и происшествия во время поездок
Рассказала Анна и о неожиданностях, с которыми она столкнулась во время путешествий. В Польше девушке пришлось заплатить крупный штраф за то, что она передвигалась на велосипеде по федеральной трассе — в России таких запретов пока нет.
Когда велопутешественница отправилась в Сочи, многие дальнобойщики от чистого сердца предлагали накормить или подвезти девушку. А вот в Европе она попала в неприятную ситуацию. Во время ливня у Анны сломался велосипед и она пыталась уехать автостопом, но никто не остановился. Тогда она решила поехать на электричке, но именно в тот день рабочие Парижа объявили забастовку.
— Тогда от трассы я дошла до единственного домика поблизости и постучала в дверь. Мне открыла неприветливая женщина. Я попросила у нее телефон, чтобы кому-нибудь позвонить и попросить о помощи, но мне отказали. Тогда я пошла вдоль трассы и увидела еще один дом, заброшенный. Там и переночевала на чердаке, — вспоминает девушка.
Но путешественница осталась довольна поездкой по Европе. Теперь она планирует посетить ее южную часть. А пока Анна находится в Екатеринбурге, она принимает у себя туристов, которые находят ее с помощью онлайн-приложения.
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