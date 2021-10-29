Самые популярные образы на Хэллоуин: свердловчане скупают страшные костюмы

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49617

Спрос на тематическую продукцию вырос на 338%.

31 октября люди отмечают самый страшный праздник в мире - Хэллоуин. Свердловчане стали массово скупать тематические костюмы и реквизит к этому событию. Как рассказали НАШЕЙ в пресс-службе Wildberries, спрос на такие товары вырос на 338% по сравнению с прошлым годом.


Чаще всего заказывают гримы, карнавальные костюмы, маски и парики. На покупку свердловчане в среднем тратят около 1300 рублей. Из необычных покупок - искусственная кровь, паутина, клыки и вампирские зубы (кстати, их и покупают чаще всего). Но хитом продаж стали изображения скелетов, с ними активно берут воздушные шары, свечи, а также гирлянды.

Самыми популярными образами на Хэллоуин станут “Чумной доктор”, эльфы, ведьмы, вампиры, а также персонажи анимационных и художественных фильмов: Харли Квин из “Отряда Самоубийц”, злодея из “Крика”, Фредди Крюгера из “Кошмара на улице Вязов”, Наруто.

Говорят аналитики Wildberries.

Предполагается, что такой интерес к Хэллоуину вызван тем, что 31 октября большая часть россиян и свердловчан в том числе будут сидеть дома из-за нерабочих дней, введенных из-за коронавируса. Кроме того, поскольку рестораны и развлекательные заведения по ночам из-за запрета властей работать не будут, отмечать праздник будут дома.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49617

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined