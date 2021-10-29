Самые популярные образы на Хэллоуин: свердловчане скупают страшные костюмы

31 октября люди отмечают самый страшный праздник в мире - Хэллоуин. Свердловчане стали массово скупать тематические костюмы и реквизит к этому событию. Как рассказали НАШЕЙ в пресс-службе Wildberries, спрос на такие товары вырос на 338% по сравнению с прошлым годом.

Чаще всего заказывают гримы, карнавальные костюмы, маски и парики. На покупку свердловчане в среднем тратят около 1300 рублей. Из необычных покупок - искусственная кровь, паутина, клыки и вампирские зубы (кстати, их и покупают чаще всего). Но хитом продаж стали изображения скелетов, с ними активно берут воздушные шары, свечи, а также гирлянды.