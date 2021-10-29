Самые популярные образы на Хэллоуин: свердловчане скупают страшные костюмы

31 октября люди отмечают самый страшный праздник в мире - Хэллоуин. Свердловчане стали массово скупать тематические костюмы и реквизит к этому событию. Как рассказали НАШЕЙ в пресс-службе Wildberries, спрос на такие товары вырос на 338% по сравнению с прошлым годом.
Чаще всего заказывают гримы, карнавальные костюмы, маски и парики. На покупку свердловчане в среднем тратят около 1300 рублей. Из необычных покупок - искусственная кровь, паутина, клыки и вампирские зубы (кстати, их и покупают чаще всего). Но хитом продаж стали изображения скелетов, с ними активно берут воздушные шары, свечи, а также гирлянды.
Самыми популярными образами на Хэллоуин станут “Чумной доктор”, эльфы, ведьмы, вампиры, а также персонажи анимационных и художественных фильмов: Харли Квин из “Отряда Самоубийц”, злодея из “Крика”, Фредди Крюгера из “Кошмара на улице Вязов”, Наруто.
Предполагается, что такой интерес к Хэллоуину вызван тем, что 31 октября большая часть россиян и свердловчан в том числе будут сидеть дома из-за нерабочих дней, введенных из-за коронавируса. Кроме того, поскольку рестораны и развлекательные заведения по ночам из-за запрета властей работать не будут, отмечать праздник будут дома.
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