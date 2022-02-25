Санкции не окажут существенного влияния на работу «Открытия» - банк продолжает обслуживать клиентов в обычном режиме

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Санкции не окажут существенного влияния на деятельность банка «Открытие» и компаний Группы. Мы были готовы к такому развитию событий. У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы.

Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов физических и юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США. Мы подтверждаем, что выполняем обязательства перед всеми клиентами.


Санкции никак не влияют на проведение всех операций на территории России. Для этого наши клиенты могут использовать все привычные каналы – офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк. 


Все карты банка «Открытие», в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России.

Введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей.


Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, рекомендуем снять наличные средства с карты «Открытия» или расплачиваться картой другого банка.


"Открытие" продолжит обслуживать брокерские счета.


Информация о всех продуктах и сервисах доступна на сайте банка https://www.open.ru/, а также в каналах дистанционного обслуживания.


Мы делаем все возможное, чтобы защитить интересы наших клиентов. "Открытие" вместе со своими клиентами.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокера и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Да!
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