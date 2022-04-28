«Сделано в России»: первомайская ярмарка откроется в выходные в центре Екатеринбурга

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Выставка-ярмарка «Сделано в России. Сделано в Свердловской области» порадует горожан и гостей уральской столицы качественными товарами отечественных производителей в майские праздники.


Весеннее мероприятие пройдёт на новой площадке в переулке Банковском 30 апреля и 1 мая с 09:00 до 17:00.


Уральские фермеры готовы предложить посетителям огромный ассортимент высококачественной продукции: изысканные сыры и нежные йогурты, пушистый творог и домашние сливки, ароматные мясные деликатесы и колбасы. Все они, что характерно, являются продуктами местного производства.


По словам руководителя сыроварни, соучредителя проекта Александра Попова, участие в ярмарке – очень хороший вариант для того, чтобы презентовать свою продукцию покупателям, рассказать о своём производстве, познакомить с товаром, а не просто выложить в магазине.


«Для нас это очень важно. Ярмарка предоставляет хорошие условия участия для производителей и большое количество покупателей. Со всех сторон нам это помогает – реализовать продукцию в достаточно неплохих объёмах и прорекламировать свой товар. В ярмарке участвуют настоящие фермеры, которые представляют своё хозяйство. У этих мероприятий очень много плюсов, и мы [производители] за то, чтобы их было больше, и проводились как можно чаще», – отметил Александр Попов.

Кроме того, на ярмарке любители сладостей найдут целую радугу цветной карамели и ягод в глазури, зефира и пастилы, халвы и шербетов. Всех садоводов, дачников, а также любителей комнатных растений ждёт развёрнутая цветочная экспозиция с большим выбором садовых и декоративных культур, а также разнообразием комнатных цветов.


Для всех, кто любит и ценит красивые вещи, будут представлены изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры из дерева и кожи, красивейшие гобелены и картины, изящные вязанные вещи, куклы ручной работы и многое другое.


Праздничную атмосферу создадут ароматные авторские чаи, крепкий кофе и натуральные лимонады.

Отметим, что поддержка отечественных производителей находится на особом контроле городских властей. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал разрешение сроком на 5 лет на организацию розничного сельскохозяйственного рынка «Областной рынок на Громова». Кроме того, в этом году план проведения городских ярмарок включает 61 мероприятие. Помимо центральной площадки, торговые мероприятия проходят во всех районах мегаполиса.


Источник: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга

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