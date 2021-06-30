Сервис EqMan: инструменты больше не будут пропадать

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Если вам нужен учет инструментов в организации, отличным помощником станет сервис EqMan.


В любом строительстве важно отслеживать инструменты, оборудование, различные материалы. С этим есть свои сложности – наименований очень много. Помочь в данном деле способен сервис учета инструментов EqMan, с которым любая инвентаризация проходит эффективнее и быстрее. Также благодаря этому сервису значительно уменьшаются пропажи инструментов, с ним ваша организация защищена от финансовых потерь и простоев. Это ПО – отличный выбор для подрядчиков и различных строительных организаций.

Что позволяет сервис EqMan

В этой программе может содержаться информация обо всем оборудовании и инструменте, используемом персоналом. Торгово-материальные ценности закрепляются за конкретными сотрудниками. Если оборудование отправляется на обслуживание или ремонт – это фиксируется. С помощью программы можно понять, после кого техника чаще оказывается в ремонте, кто списал оборудование и т. д.

Такая автоматизация – актуальное решение для крупных фирм и предприятий. Если для вас важен правильный учет инструмента, стоит выбрать этот сервис.

  • Приложение внедряется на предприятие всего лишь за один день.
  • Все ваши данные надежно защищены.
  • Чтобы следить за инструментом и остальной техникой, достаточно прикрепить к каждому изделию QR-код и обозначить в программе подробную информацию о нем. Позже, сканируя его, вы сможете получить подробную информацию о вещи и ее перемещениях.

Можно забыть о хищениях – с этим сервисом всегда ясно, после кого инструмент не вернулся. Кроме того, вы всегда будете располагать актуальной информацией о том, сколько оборудования и строительных материалов у вас на складах и на каждом объекте.

Необходимости в частой инвентаризации больше нет – все данные и без этого заносятся в систему, достаточно лишь иногда проверять соответствие. Есть возможность бесплатного использования программы – достаточно зарегистрироваться на сайте буквально за пару минут.

Если вам нужен доступ к большему количеству возможностей, можно выбрать один из предложенных тарифов. Они отличаются друг от друга числом инструментов, которые можно занести в базу, а также количеством пользователей, имеющих доступ к программе. Есть и разные дополнительные функции, отсутствующие в бесплатной версии. Чтобы выбрать тот вариант, который подходит вам больше остальных, можно получить консультацию у специалиста компании или изучить отзывы клиентов, уже использовавших данный сервис.

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