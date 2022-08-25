Школа Екатеринбурга попала в число лучших в России

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Речь идет о СУНЦе.

В Екатеринбурге десять школ, лицеев и гимназий попали в список лучших в России по версии рейтингового агентства RAEX. Эксперты оценивали конкурентоспособность учеников, после чего посчитали поступивших в самые престижные вузы страны.


Самую высокую позицию занял СУНЦ УрФУ, он поднялся на восьмую строчку рейтинга. Однако в Екатеринбурге оказались и другие школы, попавшие в топ-300. Можете посмотреть самые успешные школы города:

  1. СУНЦ УрФУ (8-е место).
  2. Гимназия № 9 (38-е место).
  3. Лицей № 130 (63-е место).
  4. Гимназия № 35 (67-е место).
  5. Лицей № 110 имени Л. К. Гришиной (121-е место).
  6. Лицей № 180 «Полифорум» (144-е место).
  7. Гимназия № 2 (169-е место).
  8. Гимназия № 5 (183-е место).
  9. Лицей № 12 (196-е место).
  10. Лицей № 135 (199-е место).
  11. Гимназия № 13 (222-е место).

Кроме того, рейтинговое агентство RAEX определило список 20 лучших свердловских школ. В сравнении с прошлым годом в рейтинге поднялись гимназии № 35, 2, 104, лицей № 135 и школа № 7 из Первоуральска. Также в топ-20 попали гимназии № 13, 161, 116, 47, 70, школа № 68 и политехническая гимназия Нижнего Тагила.


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