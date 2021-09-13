ЕМУП «Спецавтобаза»: Более 17,5 тысячи екатеринбургских школьников научат сортировать бытовые отходы

17 678 школьников участвуют в эксперименте по раздельному сбору бытовых отходов. Он стартовал с 1 сен6тября в восьми школах Екатеринбурга.

Детей научат разделять мусор на четыре типа: бумага, пластик и прочие отходы, не поддающиеся вторичной переработке. Для этого в преддверии нового учебного года в образовательные учреждения региональный оператор поставил 132 специальные урны.

Со 2 сентября специалисты ЕМУП «Спецавтобаза» проводят для учеников полезные лекции, где рассказывают, почему так важно сортировать мусор, чтобы он был переработан, а не отправился на свалку. В проекте участвуют школы №№ 16, 19, 23, 79, гимназии № 2 и № 5, лицеи № 12 и № 110.

«Контейнеры установлены в общественных местах, где их хорошо видно и каждому не составит труда дойти до них из любого кабинета. Нововведения сразу привлекли внимание и школьников, и учителей. Совет учеников уже планирует съемки социального видеоролика о проблеме загрязнения и сортировке твердых коммунальных отходов», - рассказала директор школы № 79 Елена Камышанова.

Также раздельный сбор отходов организован в ведущих учебных центрах Екатеринбурга – Уральском институте управления – филиале РАНХГиС, Уральском государственном горном университете и Уральском государственном колледже имени И.И. Ползунова.

Как считают в Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области, внедрение системы раздельного сбора ТКО в системе образования позволит сформировать правильные привычки у подрастающего поколения.

«Осознанное отношение к сбережению природы нужно воспитывать с самого детства. Мы поддерживаем стремление «Спецавтобазы» по развитию системы дуального сбора ТКО и воспитанию молодых екатеринбуржцев, которые с самого детства начинают привыкать к осознанному потреблению. В будущем это повлияет на их мировоззрение и на образ жизни, - отметил заместитель министра МинЖКХ Егор Свалов.

Раздельный сбор ТКО в школах Екатеринбурга носит экспериментальный характер. Их круг может быть расширен, но для этого, в первую очередь, нужна инициатива педагогов и учащихся. Если они решили для себя, что готовы разделять отходы, им нужно обратиться в городской департамент образования, который уже совместно с регоператором будет рассматривать технические возможности участия в проекте.

«Внедрение раздельного сбора ТКО – сложный трудоемкий процесс. В течение трех лет мы стараемся выстроить полноценную функционирующую систему для всех, кто в этом заинтересован. Однако часто сталкиваемся со случаями, когда люди хотят разделять отходы, а управляющие организации не желают переоборудовать контейнерные площадки под РСО. И мы очень рады, что нам предоставилась возможность провести работу со детьми, пусть и всего в нескольких школах. Ребята смогут узнать о том, что отходы можно делить, перерабатывать, дарить им вторую жизнь. Возможно, в будущем дети поймут, что благодаря сортировке мусора они смогут жить в благоприятной окружающей среде», - рассказала директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.