Школы пожилого возраста в Екатеринбурге предложили проводить квесты для пенсионеров

В Екатеринбурге подвели итоги работы Школ пожилого возраста, 60 организаций социального обслуживания в Свердловской области обеспечивают досуг боле 30 тысяч пожилых граждан в рамках комплексной программы «Старшее поколение» и нацпроекта «Демография». НАША уже писала, что на занятиях пенсионеры могут научиться финансовой и компьютерной грамотности, урокам садоводства и другим полезным вещам, причем - бесплатно!

В мероприятие приняли участие главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава России в УрФО и Минздрава Свердловской области, президент Региональной общественной организации «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области», директор Свердловского медицинского колледжа, председатель Свердловского Регионального отделения «Российский Красный Крест» Ирина Левина.

В ходе круглого стола свой опыт представили как специалисты Свердловской области, так и приглашенные эксперты других регионов России и зарубежных стран. Среди них: научно-исследовательский институт «Махалла ва Оила» при Министерстве по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан, Цзянсуский педагогический университет, благотворительный фонд «Память поколений», Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация гражданского просвещения «Дом проектов», Фонд помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус», АНБО «СГЦ ОПЕКА» и другие.

Больше 250 человек из 50-ти территорий Свердловской области, пяти субъектов России и двух зарубежных стран обсудили новые тенденции и вопросы реализации современных технологий с пожилыми людьми. Самым интересным предложением стало проведение квестом для пожилых граждан, а также курсов по тайм-менеджменту для руководителей самих школ. В финале мероприятия состоялась онлайн-церемония, где торжественно озвучили имена лучших организаторов и преподавателей Школ пожилого возраста 2021 года.

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