В пятницу ночью, 18 февраля, на Сортировке произошел еще один эпизод с участием южан. Конфликт начался из-за сработавшей сигнализации в машине. Об этом сообщила группе «Инцидент Екатеринбург» во "Вконтакте" жена пострадавшего Людмила.

— Муж вышел во двор, а там мужчина кавказской внешности стал кричать и оскорблять его. Я тоже вышла, сделала тому замечание. А он бросился на меня с кулаками. Супруг вступился, получил удар по лицу твёрдым предметом. В итоге у мужа 4 шва на внутренней части губы и 2 шва — на внешней, — рассказала Людмила паблику.

Пострадавший обратился в полицию. Ситуацию прокомментировали в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

— Заявление от потерпевшего в дежурную часть отдела полиции № 10 УМВД по Екатеринбургу поступило около двух часов ночи 18 февраля. Сыщики установили, что рядом с поврежденной машиной стояли случайные прохожие — мужчина и женщина. В это время хозяин машины вышел на улицу. Между ним и находившимся во дворе пока не установленным мужчиной произошел конфликт на бытовой почве, которая перешла к драке. Хозяин поврежденной машины получил травмы, а нападавший скрылся, — отметили в полиции.

Там добавили, что его личность устанавливается. Также известно, что потерпевший обращался за помощью к врачам, ему наложили несколько швов, но госпитализация не потребовалась.

— По итогам разбирательства полиция примет обоснованное процессуальное решение. Более подробные и точные обстоятельства произошедшего выясняют участковые. Материалы по факту повреждения машины переданы в подразделение ГИБДД для проведения соответствующей проверки, — уточнили в отделении пропаганды полиции Екатеринбурга.

Напомним, недавно в Екатеринбурге произошла громкая история. Около недели назад на Старой Сортировке компания подростков-южан напала и избила двух екатеринбурженок. Одной понадобилась срочная и сложная операция на ногу, вторая отделалась ушибами. Позже по этому поводу высказались губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По этому поводу пришлось также извиняться глава азербайджанской диаспоры. Также были задержаны двое нападавших, сейчас их содержат в СИЗО.

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