Силовики задержали свердловчанина с пистолетом и фальшивым удостоверением ФСБ

Сотрудники полиции Верхней Салды и УФСБ по Свердловской области задержали 53-летнего мужчину с оружием и поддельным удостоверением Федеральной службы безопасности. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

— Успешную спецоперацию по задержанию лжесиловика в звании подполковника провели сыщики ФСБ вместе с полицейскими ГИБДД в районе 50 километра автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда, — отметил полковник Горелых.

При задержании у мужчины изъяли пистолет Макарова и девять патронов к нему. При нем было фальшивое удостоверение Федеральной службы безопасности, которое могло быть заказано через интернет. Уралец заявил, что оружие нашел в лесу, а удостоверение использовал для получения скидок в аптеках и других социальных учреждениях. В отношении него возбудили дело о незаконном обороте оружия.

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