Скидка 50% для студентов и школьников в пригородных поездах СвЖД возобновляется с 1 сентября

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51800

C 1 сентября 2022 года возобновляется действие сезонной скидки 50% для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах АО «Свердловская пригородная компания» (СПК) на территории Свердловской, Тюменской областей и ХМАО-Югры. Льгота действует в учебный период (до 15 июня 2023 года) при приобретении билетов как на обычные электрички, так и на электропоезда «Ласточка».


Скидка предоставляется:

  • школьникам, обучающимся в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования при предъявлении справки из общеобразовательного учреждения для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет (для Тюменской области – справки с фотографией учащегося);
  • студентам, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования при предъявлении студенческого (ученического) билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.

Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах СПК, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». При оформлении электронного билета в приложении в первый раз пассажиру необходимо подтвердить свою личность и право на льготу. Для этого нужно обратиться в любую пригородную железнодорожную кассу и предъявить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, а также документы, дающие право на льготу.


Продажа билетов открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.


Источник: ОАО «РЖД», Свердловская железная дорога

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51800

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined