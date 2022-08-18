Скидка 50% для студентов и школьников в пригородных поездах СвЖД возобновляется с 1 сентября

C 1 сентября 2022 года возобновляется действие сезонной скидки 50% для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах АО «Свердловская пригородная компания» (СПК) на территории Свердловской, Тюменской областей и ХМАО-Югры. Льгота действует в учебный период (до 15 июня 2023 года) при приобретении билетов как на обычные электрички, так и на электропоезда «Ласточка».

Скидка предоставляется:

школьникам, обучающимся в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования при предъявлении справки из общеобразовательного учреждения для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет (для Тюменской области – справки с фотографией учащегося);

студентам, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования при предъявлении студенческого (ученического) билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.

Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах СПК, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». При оформлении электронного билета в приложении в первый раз пассажиру необходимо подтвердить свою личность и право на льготу. Для этого нужно обратиться в любую пригородную железнодорожную кассу и предъявить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, а также документы, дающие право на льготу.

Продажа билетов открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.

Источник: ОАО «РЖД», Свердловская железная дорога