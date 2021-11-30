Сколько подписчиков нужно на Ютубе чтобы зарабатывать деньги

Сегодня YouTube используют как перспективный способ заработка. У новичков и просто далеких от сферы людей возникает закономерный вопрос – а что, на Ютуб можно действительно зарабатывать себе на жизнь, и если да, то сколько? Можно, а вот размеры дохода будут зависеть от ряда факторов. В двух словах принцип простой: чем раскрученнее канал, больше подписчиков на нем, тем выше будет доход. Расскажем, сколько конкретно нужно на Ютубе подписчиков, чтобы начать зарабатывать.

Какое количество подписчиков на Ютуб нужно, чтобы заработать

Конечно, хотя только число подписчиков не определяют ваши заработки. Сам термин «зарабатывать на Ютубе» возник сравнительно недавно. Доход идет не от самого хостинга или пользователей, а со стороны рекламодателей. Они выбирают раскрученные тематические каналы для продвижения брендов, товаров, услуг и платят неплохие деньги за содействие.

Тогда зачем блоггеру подписчики? Потому что чем их больше, тем выше шансы на получение хорошего заработка. Способы монетизации подписчиков на своем Ютуб канале:

Заработки на партнерских программах. Набирайте от тысячи фолловеров (таковы действующие правила хостинга) и подключайте монетизацию. Деньги вы будете получать за число коммерческих просмотров.

Получение дохода от партнерского продвижения товаров и услуг. Рекламодателю интересно размещать свой контент на раскрученных, тематических каналах, где ролики увидит максимальное число пользователей. Так что солидная аудитория подписчиков станет вашим жирным плюсом в глазах потенциального работодателя.

Кстати, даже яркое оформление канала не так важно, как солидная аудитория подписчиков. Ведь раз люди подписываются, значит, тут интересный контент. Возможно, стереотип, но он работает, так что смело пользуйтесь.

Как начать зарабатывать на Ютуб канале

Чтобы получать со своего канала стабильную прибыль, зарегистрируйтесь на хостинге, придумайте тему и начинайте размещать интересный контент. Сейчас важно все – и тема, и качество звука, съемки, и креативность. Так что сразу продумайте, чем сможете завлечь аудиторию. После начинайте делать оптимизацию, привлекать фолловеров, подключайтесь к партнерской программе.

Только запустились и хотите побольше подписчиков? Давно работаете, но подписчики и просмотры растут медленно? https://capitansmm.com/ru/ - Вам поможет данный ресурс, с ним можно продвинуть Ютуб канал и аккаунт Инстаграм бесплатно и совсем недорого.