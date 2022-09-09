Скончалась королева Елизавета II

Королева Елизавета II скончалась на 97-ом году жизни. Об этом сообщил Букингемский дворец.

Ранее там заявляли, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы, после чего ее поместили под медицинское наблюдение. Принц Чарльз и принц Уильям срочно выехали в замок Балморал в Шотландии, где королева находилась под наблюдением врачей.

После смерти Елизаветы 2 изменится государственный гимн Великобритании — с "God Save the Queen" на "God Save the King". Королем станет 73-летний принц Чарльз, старший сын Елизаветы. Кстати, он ждал трона дольше всех в британской истории. Но при всем при том Чарльз все еще может отказаться от трона, тогда он перейдет дальше по линии наследования.

В Британии будет объявлен национальный траур на 10 дней, мероприятия будут идти месяц. Над Букингемским дворцом приспущен государственный флаг.

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