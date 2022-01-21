Сложности настройки межсетевых экранов NGFW: что важно знать?

Сегодня многие пользуются межсетевыми экранами. Дело в том, что они относятся к современным функциональным устройствам, которые нужны для того, чтобы защищать локальные сети.

Но для того, чтобы они выполняли свои функции на высоком уровне, требуется настройка межсетевого экрана от специалистов, которые смогут выполнить услуги не только на высоком уровне, но еще и по демократичным и лояльным ценам. Главной функцией межсетевых экранов считается именно защита сетей.

А вот защищать их нужно от

· Вторжений.

· Вирусов.

· Спама.

· Атак.

· Иных разновидностей угроз.

Что важно знать?

Функции защиты межсетевого экрана обеспечивает фильтрацию. То есть, речь идет не только про пользовательский трафик, но и веб-сайты, приложения, передаваемые цифровые сайты и так далее.

Кроме того, межсетевые экраны объединяют в себе соответствующие классы защиты. Речь идет не только про первый, второй и третий класс, который используются по большей мере именно с государственными тайнами, но есть еще 4 класс. Он нужен для того, чтобы была возможность работать с персональными информационными данными первичного уровня защищенности. Также существует шестой класс, и он нужен для безопасности 2 уровня, а вот 6 класс поддерживает третий и четвертый уровни.

Другие особенности, о которых следует знать

На сегодняшний день признанный лидер-поставщик – фирма Cisco. Именно она занимается защитой локальных сетей. Дело в том, что только такое оборудование может интегрировать между собой сервисы. Суть заключается не только в использовании ВПН, безопасности унифицированных коммуникаций. Также возможно обеспечивать корпоративные сети и защищать их.

Надежность многоуровневый защиты – основная функция, которую выполняет оборудование. Высокая производительность – то, что также помогает в поддержке сетевых экранов и производит защиту даже от хакерских атак. Также сетевое оборудование обладает высочайшей производительностью, быстрым вводом дополнительных сервисов безопасности. Вот только настраивать эти все настройки может исключительно профессионал своего дела, знакомый с таким сетевым оборудованием, как сетевые экраны.