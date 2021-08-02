Снять квартиру в Екатеринбурге онлайн

Аренда недвижимости — альтернатива приобретению квартиры. Многие люди выбирают этот вариант, особенно если переезжают в другой город. Но перед заключением договора аренды нужно рассмотреть несколько предложений, сравнить их, найти оптимальное. Если вы планируете снимать квартиру в Екатеринбурге, ознакомьтесь с вариантами по ссылке. Всего свыше сотни собственников сдают жилье в аренду в этом городе. Стоимость варьируется от восьми до двухсот тысяч рублей ежемесячно.

Рекомендации для грамотной аренды

Некоторые потенциальные арендаторы халатно относятся к процессу выбора недвижимости. Они полагают, что съем — не такой важный процесс, как покупка. Но при неверном подходе любой человек может остаться без денег и места для временного или долгосрочного проживания.

Не гонитесь за низкими ценами

Ежемесячная оплата аренды квартиры в Екатеринбурге не может быть ниже восьми-десяти тысяч рублей. Если вам попадаются очень «выгодные» предложения, тщательно проверяйте юридическую чистоту такой недвижимости и документы собственника. С выбором могут помочь опытные риелторы, которые помогут избежать мошенничества в вашем отношении.

Не спешите с авансом

Многие люди стремятся быстрее «застолбить» понравившуюся квартиру и без заключения договора или расписки предлагают аванс в денежной форме. Но этого нельзя делать без предварительной проверки. Вы можете отдать деньги, но этот факт нигде не будет учитываться в результате.

Не избегайте скрупулезной проверки документации

Вам должны предоставить оригиналы свидетельства о регистрации собственности и паспорта. Никакие копии не принимаются. Мошенники пользуются доверчивостью клиентов и сдают одну квартиру сразу нескольким людям.

Обязательно составьте опись имущества

Этим арендаторы часто пренебрегают, что ведет к лишним денежным тратам. Опись имущества составляется на специальном бланке акта о приеме жилого помещения во временное пользование. Можно сделать ее в свободной форме. Но важно отразить в документе техническое состояние мебели, бытовой техники, систем освещения и другого оборудования. Это поможет избежать возможных претензий к жильцам в перспективе.

Не забудьте о договоре

Договор аренды регламентирует отношения двух сторон. В нем прописывают права и обязанности лиц, точный адрес, сроки, указывают размер и форму оплаты. Нельзя брать квартиру в аренду без договора, поскольку вы сильно рискуете.