Состоится ли «Ночь музыки» в этом году? Это решит оперштаб

Формат и сроки проведения фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге решат до конца этой недели. Окончательную точку в этом вопросе поставит свердловский оперштаб. Об этом сообщила глава регионального Минкульта Светлана Учайкина.

- На выходных мы встречались с директором фестиваля Евгением Горенбургом. Договорились, что фестиваль обязательно будет проведён. Из-за переноса на более позднее время может быть изменён формат мероприятий. Все концерты могут состояться в закрытых помещениях, — передаёт слова Учайкиной ЕАН.

Она отметила, что также сократится количество музыкантов, приглашённых на фестиваль.

Ориентировочно, фестиваль состоится в конце сентября.

Напомним, изначально Ural Music Night должен был пройти 25 июня. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации свердловские власти решили перенести его на неопределённый срок.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!