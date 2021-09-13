Состоится ли «Ночь музыки» в этом году? Это решит оперштаб

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Фестиваль может пройти в конце сентября.

Формат и сроки проведения фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге решат до конца этой недели. Окончательную точку в этом вопросе поставит свердловский оперштаб. Об этом сообщила глава регионального Минкульта Светлана Учайкина.

- На выходных мы встречались с директором фестиваля Евгением Горенбургом. Договорились, что фестиваль обязательно будет проведён. Из-за переноса на более позднее время может быть изменён формат мероприятий. Все концерты могут состояться в закрытых помещениях, — передаёт слова Учайкиной ЕАН.

Она отметила, что также сократится количество музыкантов, приглашённых на фестиваль.

Ориентировочно, фестиваль состоится в конце сентября.


Напомним, изначально Ural Music Night должен был пройти 25 июня. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации свердловские власти решили перенести его на неопределённый срок.


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