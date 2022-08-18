Сотрудники Госавтоинспекции учат юных екатеринбуржцев дорожной безопасности во дворах

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В Екатеринбурге автоинспекторы обучают детей дорожной безопасности на дворовых площадках. Во время профилактических бесед полицейские объясняют им, почему нельзя выбегать из-за припаркованных автомобилей, показывают потенциальные опасные места, разбирая дорожные «ловушки», которые могут подстерегать детей во время прогулок.


Госавтоинспекция обращает внимание, что одной из основных причин дорожных аварий с детьми во дворах является внезапное появление ребёнка на проезжей части из-за стоящего транспорта, препятствий, арок или гаражей. Родителям следует провести дополнительные беседы с детьми о правилах безопасного поведения во дворе.


Водителям рекомендуется снижать скорость во дворах и жилых зонах до 5 км/ч. Именно этот порог скоростного режима специалисты по безопасному вождению считают оптимальным для того, чтобы успеть остановить транспортное средство в случае необходимости и не сбить бегущего ребёнка.


Источник: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

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