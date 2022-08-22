Сотрудники Госавтоинспекции в День города поздравили екатеринбуржцев и напомнили им о соблюдении ПДД

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В День города на специально организованной площадке на Октябрьской площади инспекторы отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга совместно с представителями общественной организации «Офицеры России» напомнили пешеходам и владельцам самокатов и велосипедов о правилах перехода проезжей части и правилах использования средств индивидуальной  мобильности.


Юные екатеринбуржцы получили возможность посидеть в патрульном автомобиле, на патрульном мотоцикле и почувствовать себя в роли инспектора.


Автоинспекторы совместно с общественниками подарили участникам мероприятия световозвращающие браслеты и листовки с правилами для пешеходов и владельцев СИМ.

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