Сотрудники Госавтоинспекции в День города поздравили екатеринбуржцев и напомнили им о соблюдении ПДД

В День города на специально организованной площадке на Октябрьской площади инспекторы отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга совместно с представителями общественной организации «Офицеры России» напомнили пешеходам и владельцам самокатов и велосипедов о правилах перехода проезжей части и правилах использования средств индивидуальной мобильности.

Юные екатеринбуржцы получили возможность посидеть в патрульном автомобиле, на патрульном мотоцикле и почувствовать себя в роли инспектора.

Автоинспекторы совместно с общественниками подарили участникам мероприятия световозвращающие браслеты и листовки с правилами для пешеходов и владельцев СИМ.