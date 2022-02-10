Советы по выбору текстиля для спальни в скандинавском стиле

Скандинавский стиль очень терпимо относится к компромиссам. Здесь на одной территории отлично уживается самая современная бытовая техника и ретромебель, дизайнерские светильники и базовый декор. Спланировать такой интерьер несложно самостоятельно, то есть без обращения к дизайнеру для составления дизайн-проекта. Как показывает практика, сложности могут возникнуть разве что на завершающем этапе выбора текстиля. Что подойдет, а что лучше не стоит использовать в таком интерьере? Давайте попробуем разобраться. Интернет магазин Постельтекс Плюс поделился с нами парой советов о том, как выбрать текстиль для спальни в скандинавском стиле, чтобы вам было проще сориентироваться.

Постельное белье с растительным принтом

Для скандинавского стиля характерно использование натуральных материалов. Что касается постельного белья, это может быть хлопок, лен, сатин или даже шелк. Скандинавы одними из первых в Европе стали сортировать мусор и всячески агитировать стремиться к сохранности окружающей среды. Это не могло не отразиться на их вкусовых предпочтениях. Постельное белье с растительным принтом отлично вписывается в эту концепцию.

Однотонный текстиль

Это тоже одно из самых популярных решений для спален в скандинавской стилистике. Весь интерьер строится на принципе монохромности, то есть сочетании бежевого, белого, серого и черного. Если есть какие-то другие более яркие оттенки, то это все равно цвета природы: темно-синий, травянисто-зеленый, желтый и так далее. Здесь вы не встретите постельного белья цвета фуксия или ярко-салатового оттенка. Однотонный текстиль в скандинавском интерьере смотрится сдержанно и дорого, в хорошем смысле слова.