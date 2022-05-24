Современный массаж

Преимущества массажа

Существует множество техник массажа, которые выполняются на разных частях тела. Расслабляющий массаж позволяет значительно уменьшить или даже устранить различные мышечные напряжения, а также положительно повлиять на психическое здоровье, поскольку оказывает успокаивающее действие. Эта релаксация уменьшает боль, связанную со стрессом. Кроме того, можно наблюдать гораздо лучшее кровоснабжение кожи, что поддерживает соответствующие метаболические процессы.

Антицеллюлитный массаж – это, в свою очередь, правильно выполненные движения, задача которых – значительно уменьшить или полностью устранить т.н. апельсиновая корка. Благодаря правильному изменению динамики движений и правильному сочетанию приемов кожа подтягивается и выглядит намного здоровее. Апельсиновая корка становится гораздо менее заметной, а жировые клетки естественным образом дренируются.

Курсы массажа

В школе массажа знают важность правильного обучения, чтобы курс массажа был эффективным и познавательным, а студенты были квалифицированными и компетентными. Практические и теоретические знания необходимы для правильного выполнения каждого массажа, поэтому сначала мы должным образом подготавливаем наших учеников в плане знаний, и только потом занимаемся практической подготовкой к массажу. Тренинги, предлагаемые школой, тщательно подготовлены, ведь они осознают большую ответственность, которая лежит на них – для того, чтобы массаж принес ряд пользы, его нужно выполнять бережно и бережно, не забывая при этом о заботиться о самочувствии и здоровье массируемого человека. Как опытные люди, отличающиеся основательными знаниями, на курсах массажа стараются всесторонне и доступно передать ученикам свои навыки и знания.

Курсы массажа: