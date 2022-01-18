Задумывались ли вы когда-нибудь, как бездомные животные переживают уральскую зиму? Со слов директора благотворительного фона "ЗООзащита" Анны Вайман, приходиться рассчитывать исключительно на помощь неравнодушных людей. Но и здесь мнения разнятся. Анна Вайман считает, что без подкормки холодной зимой бедолагам просто не выжить. А вот специалисты ЕМУП "Спецавтобаза", занимающиеся отловом животных, уверены - кормить бродячих собак лишний раз не стоит. Об этом и о том, как можно помочь бездомным кошкам и псам - в НАШЕМ интервью.
Анна, здравствуйте, скажите, как сейчас обстоит ситуация с бездомными животными в Екатеринбурге?
– Здравствуйте. Ситуация напряженная, но стабильная. Муниципальный приют функционирует и хорошо справляется со своими обязанностями. По заявкам, которые направляются в Администрацию города Екатеринбурга, производится отлов, и бездомные животные попадают в приют. После прохождения вакцинации, стерилизации, мечения, биркования животных либо забирают новые хозяева, либо же, если в течении месяца не нашлось человека, который мог бы взять себе животное, его выпускают на место отлова. В первую очередь выпускаются не социализированные животные, которых, к сожалению, не пристроить, – пояснила директор фонда "ЗООзащита".
Согласно федеральному закону №498, действует программа «ОСВВ» - отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в среду.
Сколько бездомных животных на данный момент обитает на улицах Екатеринбурга?
– Мониторинг бездомных животных в Свердловской области и Екатеринбурге никогда не проводился, и в ближайшее время проводится не будет. По примерным подсчетам, количество бездомных животных в Екатеринбурге исчисляется 5000 – 10 000 тысячами особей, – пояснила Анна Вайман.
Существуют ли в Екатеринбурге условия, которые облегчают жизнь бездомных животным зимой?
– Сейчас в Екатеринбурге нет условий, которые бы облегчали жизнь бездомным животным зимой. Только помощь со стороны неравнодушных людей, которые подкармливают животных, тем самым помогая им выживать в зимний период, – уверена Анна.
Какие действия должен предпринять обычный человек, чтобы помочь бездомному животному зимой?
– Не проходить мимо, подкармливать. По возможности, запускать греться в подъезд. Можно взять животное к себе домой, но в таком случае нужно убедиться, что животное ведет себя спокойно и идет на контакт. В дальнейшем, если человек умеет обращаться с животными, он может оставить его у себя, либо же самостоятельно искать передержку или новый дом. Поиск нового дома для животного можно производить на специальных сайтах, группах в социальных сетях. Для этого нужно сфотографировать животное, снять с ним несколько видео, составить информационный текст и опубликовать пост в тематических группах или сайтах, – рассказала директор "ЗООзащиты".
Можно ли брать бездомное животное сразу с улицы к себе домой?
– Как я сказала ранее, если животное ведет себя спокойно и не показывает признаков агрессии, то его можно брать домой, но нужно обязательно обработать от паразитов и сводить на первичный осмотр к ветеринару, – говорит Анна.
Куда следует обращаться, при обнаружении бездомного животного?
– Заявки на отлов бездомных животных принимаются на официальном сайте администрации Екатеринбурга, на сайте екатеринбург.рф необходимо заполнить специальную форму обращения, либо позвонить по телефону 253–88–44. В случае, если Вы заметили животных без владельцев внутри дворовой территории, необходимо обращаться в свою управляющую компанию, специалисты которой сформируют централизованные заявки. При подозрении на бешенство животного бригады выезжают на место незамедлительно. Вы также можете писать в группы в социальных сетях, либо обращаться в наш фонд «ЗООзащита», – пояснила Анна Вайман.
Автор: Наталья Урцева.
- Художники Екатеринбурга тоже решили поддержать бездомных животных. Они предлагают горожанам стать финансовыми опекунами. Это отличный вариант, если помочь хочется, а забрать кого-то из приюта вы не можете.
- Главный зооспасатель Урала рассказал о главной ошибке владельцев котов и кошек.
- Нередко горожане заводят у себя экзотических питомцев. Например, сурикатов. А они, между прочим, кусаются, а на ужин едят тараканов. Подробнее в статье НАШЕЙ.
- А вот одна гимнастка спасла голубя, застрявшего в битуме. Птица так полюбила хозяйку, что стала с ней танцевать. Сама девушка даже создала сценический костюм, вдохновляясь новым другом.
- Другая уралочка завела в доме настоящего сурка, зверек стал звездой TikTok.
- Эта сова уже никогда не взлетит. Зато теперь у нее новый дом и новая семья. История совы Крали, которая пережила болезни и ДТП. Зато теперь живет в комфорте.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев