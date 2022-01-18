Задумывались ли вы когда-нибудь, как бездомные животные переживают уральскую зиму? Со слов директора благотворительного фона "ЗООзащита" Анны Вайман, приходиться рассчитывать исключительно на помощь неравнодушных людей. Но и здесь мнения разнятся. Анна Вайман считает, что без подкормки холодной зимой бедолагам просто не выжить. А вот специалисты ЕМУП "Спецавтобаза", занимающиеся отловом животных, уверены - кормить бродячих собак лишний раз не стоит. Об этом и о том, как можно помочь бездомным кошкам и псам - в НАШЕМ интервью.