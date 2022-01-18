"Спасает только помощь неравнодушных людей": Как бездомные животные переживают зиму

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50394

НАША пообщалась на эту тему с директором благотворительного фонда «ЗООзащита» Анной Вайман.

Задумывались ли вы когда-нибудь, как бездомные животные переживают уральскую зиму? Со слов директора благотворительного фона "ЗООзащита" Анны Вайман, приходиться рассчитывать исключительно на помощь неравнодушных людей. Но и здесь мнения разнятся. Анна Вайман считает, что без подкормки холодной зимой бедолагам просто не выжить. А вот специалисты ЕМУП "Спецавтобаза", занимающиеся отловом животных, уверены - кормить бродячих собак лишний раз не стоит. Об этом и о том, как можно помочь бездомным кошкам и псам - в НАШЕМ интервью.

Анна, здравствуйте, скажите, как сейчас обстоит ситуация с бездомными животными в Екатеринбурге?

Здравствуйте. Ситуация напряженная, но стабильная. Муниципальный приют функционирует и хорошо справляется со своими обязанностями. По заявкам, которые направляются в Администрацию города Екатеринбурга, производится отлов, и бездомные животные попадают в приют. После прохождения вакцинации, стерилизации, мечения, биркования животных либо забирают новые хозяева, либо же, если в течении месяца не нашлось человека, который мог бы взять себе животное, его выпускают на место отлова. В первую очередь выпускаются не социализированные животные, которых, к сожалению, не пристроить, – пояснила директор фонда "ЗООзащита".

Согласно федеральному закону №498, действует программа «ОСВВ» - отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в среду.

Фото:  

Сколько бездомных животных на данный момент обитает на улицах Екатеринбурга?

Мониторинг бездомных животных в Свердловской области и Екатеринбурге никогда не проводился, и в ближайшее время проводится не будет. По примерным подсчетам, количество бездомных животных в Екатеринбурге исчисляется 5000 – 10 000 тысячами особей, – пояснила Анна Вайман.

Существуют ли в Екатеринбурге условия, которые облегчают жизнь бездомных животным зимой?

Сейчас в Екатеринбурге нет условий, которые бы облегчали жизнь бездомным животным зимой. Только помощь со стороны неравнодушных людей, которые подкармливают животных, тем самым помогая им выживать в зимний период, уверена Анна.

Фото:  

Какие действия должен предпринять обычный человек, чтобы помочь бездомному животному зимой?

Не проходить мимо, подкармливать. По возможности, запускать греться в подъезд. Можно взять животное к себе домой, но в таком случае нужно убедиться, что животное ведет себя спокойно и идет на контакт. В дальнейшем, если человек умеет обращаться с животными, он может оставить его у себя, либо же самостоятельно искать передержку или новый дом. Поиск нового дома для животного можно производить на специальных сайтах, группах в социальных сетях. Для этого нужно сфотографировать животное, снять с ним несколько видео, составить информационный текст и опубликовать пост в тематических группах или сайтах, – рассказала директор "ЗООзащиты".

Можно ли брать бездомное животное сразу с улицы к себе домой?

Как я сказала ранее, если животное ведет себя спокойно и не показывает признаков агрессии, то его можно брать домой, но нужно обязательно обработать от паразитов и сводить на первичный осмотр к ветеринару, говорит Анна.

Фото:  

Куда следует обращаться, при обнаружении бездомного животного?

Заявки на отлов бездомных животных принимаются на официальном сайте администрации Екатеринбурга, на сайте екатеринбург.рф необходимо заполнить специальную форму обращения, либо позвонить по телефону 253–88–44. В случае, если Вы заметили животных без владельцев внутри дворовой территории, необходимо обращаться в свою управляющую компанию, специалисты которой сформируют централизованные заявки. При подозрении на бешенство животного бригады выезжают на место незамедлительно. Вы также можете писать в группы в социальных сетях, либо обращаться в наш фонд «ЗООзащита», пояснила Анна Вайман.

Автор: Наталья Урцева.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50394

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined