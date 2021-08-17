Спасатели рассказали, опасна ли утечка химвеществ вблизи Екатеринбурга

В ночь на 17 августа в поселке Рудный Свердловской области, что находился на юге Екатеринбурга, произошла утечка химических веществ. Местные жители почувствовали запах серы. Местных жителей эвакуировать не стали, а на место выехали сотрудники МЧС и Роспотребнадзора.
Для проверки информации на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории Специализированной пожарно-спасательной части свердловского ГУ МЧС России. После замера проб воздуха, предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.
После утечки поселок Рудный и частично Екатеринбург накрыло туманом. Тем не менее специалисты Роспотребнадзора также не выявили в воздухе никаких опасных химикатов.
Результаты лабораторных исследований показали, что превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ у близлежащей жилой застройки по измеренным показателям не зафиксировано.
Тем не менее вы можете руководствоваться теми же правилами, что и при смоге. Особенно если у вас есть болезни легких и дыхательной системы, например, астма.
Утром и вечером стоит закрыть окна квартиры, офиса.
- Лучше завесить их мокрой марлей (тонкой тканью).
- В это время стоит кушать больше фруктов и овощей и чаще пить.
- Откажитесь на этот период от длительных прогулок на улице.
- Также не рекомендуется заниматься спортом, активной физической нагрузкой.
- Вместо этого - проведите в доме влажную уборку.
- А пока расскажем вам, какую погоду стоит ждать во второй половине августа.
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