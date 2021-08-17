Спасатели рассказали, опасна ли утечка химвеществ вблизи Екатеринбурга

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Сообщение об утечке и запахе серы поступило минувшей ночью.

В ночь на 17 августа в поселке Рудный Свердловской области, что находился на юге Екатеринбурга, произошла утечка химических веществ. Местные жители почувствовали запах серы. Местных жителей эвакуировать не стали, а на место выехали сотрудники МЧС и Роспотребнадзора.

Для проверки информации на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории Специализированной пожарно-спасательной части свердловского ГУ МЧС России. После замера проб воздуха, предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.

Рассказали НАШЕЙ в МЧС
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После утечки поселок Рудный и частично Екатеринбург накрыло туманом. Тем не менее специалисты Роспотребнадзора также не выявили в воздухе никаких опасных химикатов.

Результаты лабораторных исследований показали, что превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ у близлежащей жилой застройки по измеренным показателям не зафиксировано.

Пояснили в уральском Роспотребнадзоре

Тем не менее вы можете руководствоваться теми же правилами, что и при смоге. Особенно если у вас есть болезни легких и дыхательной системы, например, астма.

Утром и вечером стоит закрыть окна квартиры, офиса.

  1. Лучше завесить их мокрой марлей (тонкой тканью).
  2. В это время стоит кушать больше фруктов и овощей и чаще пить.
  3. Откажитесь на этот период от длительных прогулок на улице.
  4. Также не рекомендуется заниматься спортом, активной физической нагрузкой.
  5. Вместо этого - проведите в доме влажную уборку.

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