Свердловский онкодиспансер подвел итоги 2021 года. В уходящем году главному онкологическому центру региона исполнилось 70 лет! Медицинское учреждение одержало победу в четырех номинациях ежегодной Всероссийской премии пациентов "Будем жить" и стало лучшим в стране. Награду главному врачу онкоцентра Владимиру Елишеву вручал лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

За год в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в учреждении открыли Центр онкодерматологии и Центр амбулаторной онкоурологии, врачи которых теперь ведут совместную работу , изучают и оказывают помощь пациентам со сложными диагнозами. В сфере онкологической ортопедии были внедрены новые технологии лечения пациентов с поражениями костной ткани, мягких тканей, мышц, связок, за что зав. первым онкологическим отделением Маргарита Магдалянова была удостоена Премии Губернатора Свердловской области в сфере здравоохранения.

Была переоборудована эндоскопическая служба диспансера: были приобретены новые видеоэндоскопы для исследований пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, верхних и нижних дыхательных путей с функцией 135-кратного увеличения. Это позволило выявлять рак на ранней стадии. А новый аппарат МРТ с 128 радиочастотными каналами стали применять для контроля проведения сложных операций, как имплантация электростимуляторов (или по-простому чипов) в спинной или головной мозг с целью коррекции различных двигательных нарушений у пациентов. Вместе с этой техникой в хирурги диспансера впервые начали применять лазерные технологии, что позволило бесконтактно удалять новообразования, расположенные в труднодоступных местах (например, глубоко в гортани).