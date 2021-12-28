Спасены тысячи жизней! Свердловский онкодиспансер подвел итоги 2021 года

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Новое оборудование, масштабные выставки и проекты! Врачам есть, чем гордиться в уходящем году.

Свердловский онкодиспансер подвел итоги 2021 года. В уходящем году главному онкологическому центру региона исполнилось 70 лет! Медицинское учреждение одержало победу в четырех номинациях ежегодной Всероссийской премии пациентов "Будем жить" и стало лучшим в стране. Награду главному врачу онкоцентра Владимиру Елишеву вручал лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.


За год в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в учреждении открыли Центр онкодерматологии и Центр амбулаторной онкоурологии, врачи которых теперь ведут совместную работу , изучают и оказывают помощь пациентам со сложными диагнозами. В сфере онкологической ортопедии были внедрены новые технологии лечения пациентов с поражениями костной ткани, мягких тканей, мышц, связок, за что зав. первым онкологическим отделением Маргарита Магдалянова была удостоена Премии Губернатора Свердловской области в сфере здравоохранения.


Была переоборудована эндоскопическая служба диспансера: были приобретены новые видеоэндоскопы для исследований пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, верхних и нижних дыхательных путей с функцией 135-кратного увеличения. Это позволило выявлять рак на ранней стадии. А новый аппарат МРТ с 128 радиочастотными каналами стали применять для контроля проведения сложных операций, как имплантация электростимуляторов (или по-простому чипов) в спинной или головной мозг с целью коррекции различных двигательных нарушений у пациентов. Вместе с этой техникой в хирурги диспансера впервые начали применять лазерные технологии, что позволило бесконтактно удалять новообразования, расположенные в труднодоступных местах (например, глубоко в гортани).

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Врачи и хирурги с помощью новых микрососудистых технологий смогли проводить реконструкции пораженных конечностей пациентов. Теперь для этого используются не искусственные импланты, а собственные ткани пациента. Одну из девушек спасли именно таким образом, пересадив ей кость из ноги в руку. Появились также новые схемы лекарственного лечения.


Для большего комфорта пациентов в онкодиспансере начали работу службы сопровождения маломобильных пациентов, информационной поддержки, а также была введена система идентификационных браслетов (по которым врачи уделяют особое внимание пациентам с тяжелыми сопутствующими заболеваниями и аллергией).

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В честь года медицинского работника Свердловский онкодиспансер провел ряд научно-практических конференций, в том числе «ФорумУралОнко 2021», «ОнкоТех», «Вопросы лечения сарком мягких тканей и костей», «Современные подходы к диагностике и лечению опухолей головы, шеи и пищевода», «Региональная школа онкоурологов».


Все жители Екатеринбурга и многие свердловчане с гордостью вспомнят выставки и медиапроекты уходящего года. Это выставка «#ЗаОдно» о пациентах и их лечащих врачах, первый в регионе фотопроект «Стадия» о паллиативных пациентах, фотовыставка «Мы можем. Я могу», выставка художественных работ пациентки Свердловского онкодиспансера Ирины Поша.

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За год специалисты онкодиспансера получили множество наград. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений наградил главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Владимира Елишева медалью святой великомученицы Екатерины второй степени.


Руководитель химиотерапевтичесокй службы Марина Зафирова и зав. первым радиотерапевтическим отделением Анастасия Кулакова стали лауреатами одной из самых престижных профессиональных премий имени Академика А.И. Савицкого. Их признали лучшим радиологом и лучшим химиотерапевтом страны.

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