Спецавтобаза отправляет тонны воды на полигон Северный

Обычно, когда нет заморозков, работает один автомобиль, но в жару на эти цели выделяется три машины, которые работают полную смену в 7 часов. Также на карте полигона для экстренных случаев установлена цистерна с водой емкостью 50 кубометров и дежурит дополнительный транспорт, чтобы в любой момент пополнять этот объем. Кроме того, в этот период особенно важно строго следовать технологии размещения отходов и грамотно использовать инертные материалы.