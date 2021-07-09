Спецавтобаза отправляет тонны воды на полигон Северный

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Там усилили меры пожарной безопасности.

Специалисты ЕМУП "Спецавтобазы" сообщили о увеличении риска возгорания на мусорном полигоне ТКО "Северный". Эксперты заранее усилили меры пожарной безопасности из-за аномальной жары. В частности, в опасный период из автопарка предприятия на проливку карты полигона направляется спецтехника.

Обычно, когда нет заморозков, работает один автомобиль, но в жару на эти цели выделяется три машины, которые работают полную смену в 7 часов. Также на карте полигона для экстренных случаев установлена цистерна с водой емкостью 50 кубометров и дежурит дополнительный транспорт, чтобы в любой момент пополнять этот объем. Кроме того, в этот период особенно важно строго следовать технологии размещения отходов и грамотно использовать инертные материалы.

рассказал исполнительный директор ЕМУП "Спецавтобаза" Дмитрий Осокин.

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