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«Спецавтобаза» возобновляет экоуроки в школах

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Больше 30 экоуроков «Классный час с регоператором» организовала команда «Спецавтобазы» в школах в прошлом учебном году. Всего в 2021-м региональный оператор провёл 110 экологических мероприятий, в которых приняли участие более 14,5 тысячи человек, в основном, дети.

«Каждый год мы корректируем программы наших мероприятий, добавляя новые видеоролики, игры, обновляем справочные и образовательно-методические материалы. Мы видим результат — дети всё больше интересуются правильным обращением с отходами, начинают сортировать мусор и «заражают» этим своих мам и пап», — говорит директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Свою программу по экологическому просвещению «Спецавтобаза» ведёт с 2019 года. За это время сотрудники предприятия провели сотни экоуроков, фестивалей, викторин и праздников двора. Предприятие в этом начинании поддерживают министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области и администрация Екатеринбурга.


Для проведения экоуроков образовательным организациям необходимо оставлять заявки на почту sab@sab-ekb.ru. Во время «Классного часа с регоператором» школьники узнают, какие бывают типы отходов, как их правильно сортировать и для чего это нужно. А после смогут закрепить полученные знания, прочитав экологический журнал «Спецавтобазы». Накануне нового учебного года регоператор выпустил очередной номер этого яркого издания с тематическими заданиями. Журнал выдаётся всем участникам экоуроков, но доступен и в электронном виде на сайте sab-ekb.ru.


Если же кто-то из педагогов захочет самостоятельно рассказывать ребятам о правильном обращении с отходами, то может поучаствовать в семинаре «Спецавтобазы». Для этого нужно сообщить о своём желании руководству школы или детского сада. Учреждению же следует подать заявку в местный департамент образования, откуда её непременно перенаправят регоператору.

Да!
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