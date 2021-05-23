«Спецавтобаза» запустила онлайн-площадку по продаже вторсырья

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Пластиковые бутылки, плёнка, макулатура и другие отходы, отобранные на мусоросортировочном комплексе (МСК) «Широкореченский», теперь будут ещё быстрее передаваться переработчикам из разных регионов России. Бесплатная онлайн-платформа по продаже вторсырья, созданная ЕМУП «Спецавтобаза», стала уникальным опытом для Уральского федерального округа.

Сайт по продаже вторсырья прозрачен и удобен в использовании. Покупателю нужно зарегистрироваться, прикрепив для этого минимальный пакет документов. После проверки документов администратор сайта активирует учётную запись.


«Создание онлайн-площадки для продажи вторсырья мы планировали изначально. В 2020-2021 годах наши сотрудники работали над созданием системы продажи вторсырья с учётом требований законодательства и реалий рынка.

Теперь приобретать продукцию МСК сможет большее количество заинтересованных лиц, что положительно скажется на показателях реализации национального проекта «Экология» в Свердловской области. Количество предприятий, которые легально работают в области обращения с ТКО, растёт с каждым годом. Этому способствует открытость и конструктивный подход не только большинства регоператоров, но и уполномоченных органов, некоммерческих профессиональных отраслевых объединений», - комментирует директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Регистрация на площадке и участие в аукционах бесплатные. Аукционы, как правило, проводятся по понедельникам – зарегистрированные пользователи сайта получают уведомления об этом. В течение дня торги завершаются. После победитель всё оплачивает и через несколько дней может забирать готовую продукцию с МСК.


Через онлайн-платформу «Спецавтобазы» переработчики могут приобрести макулатуру, ПЭТ-бутылки и другие виды пластика, лом и отходы чёрных и цветных металлов, стекло. Пока на площадке прошло 50 аукционов – в дальнейшем число еженедельных конкурсов будет расти.


«Заявиться на аукцион могут компании-переработчики из разных регионов России. Сейчас в наших аукционах участвуют переработчики из Екатеринбурга, Новоуральска, Челябинска, Омска. Их список наверняка будет пополняться: быстро и законно приобретённое вторсырьё за выгодную цену привлечёт многих», - считает начальник отдела управления проектами ЕМУП «Спецавтобаза» Татьяна Бучинская.
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