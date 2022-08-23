Спрос на карту «120 дней» от банка «Открытие» вырос за неделю в 1,6 раза

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В первую неделю акции «10 000 рублей за карту «120 дней», запущенной 15 августа, банк «Открытие» получил на 65% больше заявок на оформление карты, чем за предыдущую.

Основная масса обращений идет через дистанционные каналы.


Женщин среди обратившихся за картой клиентов чуть больше, чем мужчин – 57% против 43%. Чаще всего подают заявки на выпуск карты клиенты в возрасте 35-44 года.


Оформившие карту «120 дней» клиенты* смогут получить 10 000 рублей, если совершат не менее 10 транзакций на общую сумму от 100 000 рублей в течение 90 дней после открытия карты. 10 000 бонусных рублей будут начислены на счет бесплатной дебетовой карты банка. Бонусными рублями можно компенсировать одну или несколько покупок и получить на карту 10 000 рублей.


В поддержку акции «10 000 рублей за карту «120 дней» в диджитал-каналах проходит рекламная кампания с амбассадорами «Открытия» – народным артистом России Константином Хабенским и телеведущей, актрисой Мариной Кравец.


Заказать карту можно дистанционно через сайт open.ru, интернет-банк или мобильное приложение «Открытия», с бесплатной доставкой, а также в любом офисе банка. Подробные условия акции можно найти на сайте банка.


* Предложение действительно для клиентов, не имеющих кредитных карт банка «Открытие» с 1 августа 2021 года.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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