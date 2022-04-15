Спрос на поезда в Симферополь вырос втрое, а в Краснодар и Ростов-на-Дону — вдвое

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, на апрель-май в Симферополь оформлено втрое больше билетов, чем было к этому моменту годом ранее. Вдвое увеличился спрос на ж/д билеты в Краснодар и Ростов-на-Дону.

На 58% вырос интерес к билетам в Воронеж и на 76% — в Липецк. Продажи билетов в Белгород на апрель-май увеличились на 32%, а в Курск — на 27%. Меньше всего из городов с закрытыми аэропортами вырос спрос на ж/д билеты в Брянск (+9%).

В первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года спрос на билеты в Брянск вырос на 10%, в Воронеж, Курск, и Липецк — на 21-25%. Примерно на треть вырос спрос на поезда в Белгород. На 43-48% выросли продажи ж/д билетов в Анапу, Краснодар и Ростов-на-Дону. Больше всего выросли продажи ж/д билетов в Симферополь, примерно вдвое.