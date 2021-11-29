Сравниваем до и после: как будут выглядеть бассейны во Дворце водных видов спорта

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Напомним, всего внутри будет четыре бассейна.

В компании "Атомстройкомплекс" (подрядчик главного застройщика - "Синара Девелопмент") показали, как будет выглядеть Дворец водных видов спорта изнутри. Он станет одним из главных объектов Универсиады. Напомним, после того, как соревнования завершатся, четыре бассейна: детский, прыжковый, демонстрационный и тренировочный будут доступны для горожан. На данный момент здесь начинаются монтажные работы по изготовлению чаш бассейнов и оборудованию водоподготовки.

Так Дворец Водных видов спорта выглядит сейчас
Фото:  

Главное отличие бассейнов - здесь не будет никакой хлорки, что позволяют современные системы водоочистки. До этого строители ждали, пока здание подключат к отоплению. Ведь подобные работы можно начинать только при +15 градусах.

Проектом предусмотрена сложная многоступенчатая система водоподготовки, которая включает в себя фильтрацию с высокой степенью очистки, корректировку уровня pH, озонирование воды. Чтобы обеспечить в здании комфортный температурный режим, в нем будет установлена высокоэффективные системы отопления и вентиляции.

Рассказал гендиректор "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев
А так будет выглядеть после окончания всех работ
Фото:  

Во дворце даже после Универсиады можно будет заниматься водным поло и даже синхронным плаванием, прыжками в воду. Появятся раздевалки, судейские, врачебный кабинет, спортивные залы и кафе ,а также трибуны на 5 289 зрителей.

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