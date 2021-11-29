Сравниваем до и после: как будут выглядеть бассейны во Дворце водных видов спорта

В компании "Атомстройкомплекс" (подрядчик главного застройщика - "Синара Девелопмент") показали, как будет выглядеть Дворец водных видов спорта изнутри. Он станет одним из главных объектов Универсиады. Напомним, после того, как соревнования завершатся, четыре бассейна: детский, прыжковый, демонстрационный и тренировочный будут доступны для горожан. На данный момент здесь начинаются монтажные работы по изготовлению чаш бассейнов и оборудованию водоподготовки.