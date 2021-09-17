Сразу две свердловчанки появятся в новых выпусках танцевального баттла на ТНТ

В субботу, 18 сентября, в танцевальном баттле на ТНТ примет участие танцовщица из Каменск-Уральска Вероника Власовских. На следующий день, 19 сентября, её эстафету перехватил 14-летняя екатеринбурженка Анита Юнусова.
Вероника занимается танцами пять лет, она выступает в стиле frame up strip. Это её не первый опыт в подобных шоу, ранее она попытала удачу в шестом сезоне проекта «Танцы», где сумела пройти несколько этапов.
- Я решила участвовать в проекте, чтобы представить себя. На своём примере показать, что можно измениться, можно начать заниматься танцами уже взрослой. Я выступаю соло, я не командный боец, для меня это более стрессовая ситуация. Мне всегда было проще самой по себе. Формат баттла меня не пугает. Считаю, что схватка на равных - это здорово, - цитирует пресс-служба ТНТ Веронику.
В воскресном выпуске в баттле между детьми выступит 14-летняя екатеринбурженка Анита Юнусова. Танцами она занимается пять лет, выигрывала первые места на чемпионатах Свердловской области, даже успела выступить на одной сцене с Димой Биланом. Ее родной стиль - хип-хоп, но на сцену вышла с авторской хореографией.
- Я приняла решение пойти на проект, так как хотела на большую сцену, шла за новым опытом. И, конечно, победить. Я сама участвую в баттлах и даже уже выигрывала. Мне очень комфортно работать самой на сцене, хореографы поддержали меня в решение идти в проект соло, - рассказала Анита.
- Мы поддерживаем нашу дочь в танцевальном плане, когда она только сказала, что хочет ехать на кастинг, мы были только за. Верим в неё и доверяем ей, - добавила мама Аниты Инна Юнусова.
Баттлы – это не только танцевальное соревнование, но и всегда личная история. Шоу «Новые танцы» смогут это доказать. Выносить вердикт в новых выпусках будут Владимир Варнава и Анна Седокова, Ирина Мягкова и Сергей Лазарев, и бессменный Мигель!
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