Сразу две свердловчанки появятся в новых выпусках танцевального баттла на ТНТ

В субботу, 18 сентября, в танцевальном баттле на ТНТ примет участие танцовщица из Каменск-Уральска Вероника Власовских. На следующий день, 19 сентября, её эстафету перехватил 14-летняя екатеринбурженка Анита Юнусова.

Вероника занимается танцами пять лет, она выступает в стиле frame up strip. Это её не первый опыт в подобных шоу, ранее она попытала удачу в шестом сезоне проекта «Танцы», где сумела пройти несколько этапов.

- Я решила участвовать в проекте, чтобы представить себя. На своём примере показать, что можно измениться, можно начать заниматься танцами уже взрослой. Я выступаю соло, я не командный боец, для меня это более стрессовая ситуация. Мне всегда было проще самой по себе. Формат баттла меня не пугает. Считаю, что схватка на равных - это здорово, - цитирует пресс-служба ТНТ Веронику.