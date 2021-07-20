Срочное предупреждение МЧС: на Урал идут ливни, грозы и шторм

Свердловские спасатели предупреждают уральцев о трехдневной грозе, ливнях и шторме. С 21 по 23 июля в регионе поднимется ветер до 17 метров в секунду. По данным Уралгидрометцентра, гроза начнется завтра с кратковременного дождя, а вот 23 июля в Екатеринбурге пройдет настоящий ливень. При этом останется также жарко.
Коммунальные службы региона перевели в режим особой готовности.
Руководителям предприятий электроэнергетики и ЖКХ поручено обеспечить готовность ремонтных бригад и спецтехники к выполнению аварийно-восстановительных работ. Любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области незамедлительно должна передаваться в региональное МинЖКХ. Главам муниципалитетов также поручено организовать непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения территорий.
В МЧС посоветовали отказаться от отдыха на природе, а владельцам частных домов заранее подготовить ливневки. В грозу дома лучше закрыть окна и двери, дымоходы и вентиляцию. А также не подходить близко к электроприборам или выключить их вовсе.
- О том, как вести себя во время грозы на пляже, в лесу или в автомобиле - мы писали ранее.
- В мэрии Екатеринбурга уверены, что ливневки прекрасно справились с прошедшим накануне проливным дождем. Показываем последствия потопа в подборе НАШЕЙ.
- Повлияла ли жара на распространение коронавируса? Узнали у эксперта - эпидемиолога.
- В июне жара в НАШЕМ городе побила несколько температурных рекордов.
- Санврачи предложили сокращать рабочие дни в такую жару, а вы с этим согласны?
- Как спастись от жары? Короткий ответ врачей.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев