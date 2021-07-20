Срочное предупреждение МЧС: на Урал идут ливни, грозы и шторм

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Коммунальные службы региона перевели в режим особой готовности.

Свердловские спасатели предупреждают уральцев о трехдневной грозе, ливнях и шторме. С 21 по 23 июля в регионе поднимется ветер до 17 метров в секунду. По данным Уралгидрометцентра, гроза начнется завтра с кратковременного дождя, а вот 23 июля в Екатеринбурге пройдет настоящий ливень. При этом останется также жарко.


Коммунальные службы региона перевели в режим особой готовности.

Руководителям предприятий электроэнергетики и ЖКХ поручено обеспечить готовность ремонтных бригад и спецтехники к выполнению аварийно-восстановительных работ. Любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области незамедлительно должна передаваться в региональное МинЖКХ. Главам муниципалитетов также поручено организовать непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения территорий.

Заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

В МЧС посоветовали отказаться от отдыха на природе, а владельцам частных домов заранее подготовить ливневки. В грозу дома лучше закрыть окна и двери, дымоходы и вентиляцию. А также не подходить близко к электроприборам или выключить их вовсе.

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