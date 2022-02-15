Стали известны новые подробности убийства пермской туристки, ранее пропавшей в Свердловской области

Уголовное дело убийц туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой направили в суд Екатеринбурга. В прокуратуре, МВД и Следственном комитете сообщили новые подробности.
Напомним, судить за убийство будут 44-летнего Алексея Еремеева и его сообщницу, 26-летнюю Ольгу Васеву, державшую Анастасию в тот момент, пока мужчина жестоко насиловал потерпевшую.
Еремеев скрылся от административного надзора в лесном шалаше в парке «Оленьи ручьи». Так, с 19 мая по 3 июня прошлого года обвиняемый с подельницей воровали вещи и продукты из частных домов в деревне Половинка, 29 мая пьяные Еремеев и Васева случайно набрели на палатку, где спала Анастасия Пыхтеева. Ее разбудили, выманили на открытое место, сказав, что ее байдарку украли.
— Еремеев ударил женщину палкой не менее 9 раз в голову и не менее 51 раз в область туловища, верхних и нижних конечностей. Также он рукой сдавил шею, после чего изнасиловал её. В это время его подельница удерживала туристку за руки, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Далее для сокрытия преступления Еремеев ударил жертву ножом трижды в шею, а потом не менее трёх раз — в левую заушную область, из-за чего туристка погибла на месте. Затем преступники забрали себе банковскую карточку убитой, на которой была 201 тысяча рублей.
В Следственном комитете уточнили, что 2 июня Васеву задержал полицейский, когда она расплачивалась картой убитой в магазине и на автозаправке, однако подоспел Еремеев. Он выхватил нож и потребовал отпустить его сообщницу. Обвиняемые скрылись с места происшествия, но их удалось задержать на следующий день в ходе операции.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил дополнительные подробности инцидента:
— Когда сыщики вычислили обвиняемого в лесу, с ним была огромная немецкая овчарка. Вместо того, чтобы сдаться, он дал собаке команду «фас!», натравив её на оперуполномоченных. Полицейские вынуждены были применить табельное оружие. После предупредительного залпа выстрел был произведён по животному. Скрыться обвиняемому не удалось — он был задержан и доставлен из леса в изолятор территориального ОВД, — отметил полковник Горелых.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев