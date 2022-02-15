Стали известны новые подробности убийства пермской туристки, ранее пропавшей в Свердловской области

Уголовное дело убийц туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой направили в суд Екатеринбурга. В прокуратуре, МВД и Следственном комитете сообщили новые подробности.

Напомним, судить за убийство будут 44-летнего Алексея Еремеева и его сообщницу, 26-летнюю Ольгу Васеву, державшую Анастасию в тот момент, пока мужчина жестоко насиловал потерпевшую.

Еремеев скрылся от административного надзора в лесном шалаше в парке «Оленьи ручьи». Так, с 19 мая по 3 июня прошлого года обвиняемый с подельницей воровали вещи и продукты из частных домов в деревне Половинка, 29 мая пьяные Еремеев и Васева случайно набрели на палатку, где спала Анастасия Пыхтеева. Ее разбудили, выманили на открытое место, сказав, что ее байдарку украли.

— Еремеев ударил женщину палкой не менее 9 раз в голову и не менее 51 раз в область туловища, верхних и нижних конечностей. Также он рукой сдавил шею, после чего изнасиловал её. В это время его подельница удерживала туристку за руки, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Далее для сокрытия преступления Еремеев ударил жертву ножом трижды в шею, а потом не менее трёх раз — в левую заушную область, из-за чего туристка погибла на месте. Затем преступники забрали себе банковскую карточку убитой, на которой была 201 тысяча рублей.