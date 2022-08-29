Стало известно, когда начнет ходить трамвай между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

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Также была раскрыта стоимость проезда.

Трамвайную ветку, которая соединит Екатеринбург и Верхнюю Пышму, запустят 31 августа. В торжественной церемонии примут участие губернатор Евгений Куйвашев, главы двух городов и представители УГМК (эта структура занималась строительными работами). Об этом сообщил министр транспорта Свердловской области Василий Старков.

— Сейчас уточняется программа мероприятия. В нем планируется участие и губернатора, и Андрея Анатольевича Козицына, — трамвай начнет двигаться по маршруту с определенным интервалом, остановки движения не будет, — цитирует Старкова Ura.Ru.

При этом цена на билеты в трамвае будет зависеть от расстояния, которое планирует проехать пассажир. Тариф будет установлен в диапазоне от 22 до 38,5 рубля. Оплатить проезд можно будет с помощью бесконтактных терминалов.


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