Стало известно, сколько отсидят убийцы Ксении Каторгиной

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Вердикт смягчили из-за того, что у подсудимых есть дети и они сотрудничали со следствием.

Сегодня, 25 июня, Свердловский суд вынес окончательный приговор убийцам екатеринбурженки Ксени Каторгиной, дело которых длится уже больше двух лет. Марата Ахметвалиева, Михаила Федоровича и Екатерину Меньшикову судят сразу по пяти статьям, перед убийством они угрожали и вымогали деньги у своих же родителей, а после убили девушку ради автомобиля. На теле Ксении обнаружили 14 глубоких порезов, согласно результатам экспертизы, она погибла в течение 10 минут от начала пытки от потери крови. Нож вонзали в одну и ту же рану несколько раз.


Прокуратура, в общей суме на троих, запросила для убийц 63 года тюрьмы (19 - Меньшиковой и по 22 - каждому их мужчин этой группировки). Но суд смягчил решение из-за того, что у подсудимых есть дети и они сотрудничали со следствием.


Екатерину Меньшикову, которая вымогала деньги у собственной матери, признали психически здоровой. Угрожая ей пистолетом, битой, наручниками и пластиковым хомутом маму подсудимой привезли к глубокой яме и обещали закопать ее там, если она не отдаст убийцам деньги. Она же участвовала в самом убийстве Ксении Каторгиной. Теперь Екатерина проведет 17 лет в колонии общего режима и еще два года она будет находится под домашним арестом. Некоторые из дней ей зачтут за нахождение в СИЗО на время следствия (день - за полтора дня).Она должна заплатить родителям убитой полтора миллиона рублей.


Марат Ахметвалиев и Михаил Федорович проведут пять лет в тюрьме, еще 15 - в колонии строгого режима, после их ждет два года домашнего ареста. Оба челябинца имеют незначительные психические отклонения, у обоих - есть малолетние дети. Кроме того им зачтут каждый из дней пребывания в СИЗО. Семье погибшей они будут должны по 2 миллиона рублей каждый.

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