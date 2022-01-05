Кто такие пациенты "экстремисты" и смогут ли роботы заменить врачей? Сегодня НАША пообщалась с хирургом частной стоматологической клиники Екатеринбурга Коробкиным Максимом Александровичем о будущем профессии, и о том, влияет ли пандемия на эту сферу медицинской деятельности.

Максим Александрович, как сейчас обстоят дела в сфере стоматологии? Снизился ли клиентопоток, в том числе, из-за пандемии?

– Медицина – это такая сфера, на которую не повлияет ни одна пандемия. Пандемия никак не влияет на болезнь зубов, как до нее зубы болели, во время нее болеют, так и после тоже будут болеть. Пациенты есть, пациенты идут. Что касается начала пандемии, люди боялись приходить, но все-таки их проблемы заставляли их приходить в стоматологию, будь она частная или государственная. С зимы прошлого года поток пациентов вернулся в свое русло. С точностью могу сказать, что коронавирус не сказался на пациентах, потому что зубки болят и их нужно лечить.

Как вы думаете, в будущем профессия стоматолога будет актуальна или людей заменит искусственный интеллект, технологии, будут ли нужны люди? Что нас ждет через 20-30 лет?

Фото : Предоставлено спикером

– Слышал одну теорию, что в Японии пару лет назад начали мыслить в сторону выращивания зубов из стволовых клеток. То есть сейчас из стволовых клеток можно вырастить, практически, любую ткань, если это операции мягкотканые. Что касается зубов, то там не такое простое строение ткани. Из стволовых клеток их так легко создать не удастся. В этом направлении японцы движутся с быстрой скоростью в плане технологий. В наше время все идет к кому, чтобы роботизировать практически любую специальность, любую профессию. Но, я думаю, ни один искусственный интеллект не заменит мышление клинициста и не сможет так правильно, так точно поставить диагноз, собрав все симптомы воедино, потому что это не какой-то алгоритм. Нужно быть человеком, чтобы поставить диагноз и вылечить другого человека. Машина этого сделать не сможет, тем более в стоматологии. В стоматологии нужно не только уметь думать и разговаривать, нужно еще руками работать, ибо много завязано на мануальных навыках. Сейчас везде применяется методика обтачивания коронок, то есть берется блок из циркония или из пластмассы и он обтачивается в фрезере, делается новая коронка. Далее коронка надевается на зуб, этот процесс уже роботизирован. На практике требуется обточить зуб, так, как нужно именно пациенту, надеть коронку и провести все врачебные манипуляции, и я думаю, ни один робот и искусственный интеллект с этим не справится ближайшие лет 50-100.

Изобретают ли сейчас новые методики лечения зубов и что есть сейчас, чего не было раньше?

– Медицина такая стезя, в которой невозможно не учиться. Мы не ограничиваемся пятью шестью годами университета, не ограничиваемся ординатурой или магистратурой. Мы учимся всю жизнь, хотим мы этого или нет. Особенно, если врач хочет приносить большую пользу обществу, хочет лечить своих пациентов в ногу со временем. Мы продолжаем учиться, пока находимся на рабочем кресле. Возьму сферу именно хирургии. Стоматология очень быстро, семимильными шагами, развивается по части физиологии. Сбор анализов и данных о самом клиенте, его здоровья, здоровья его зубов сейчас проводится намного тщательней, нежели раньше. Биомеханики, биохимия - медицина продвинулась очень далеко по сравнению даже с концом прошлого века, хотя это было не так давно. Отвечая на ваш вопрос, да. Стоматология и медицина в целом развивается быстро и будет развиваться дальше.

Немного отвлечемся, Максим Александрович, от лечения зубов и хирургии. Можно ли выгореть в этой профессии?

Фото : pixabay.com

– В любом случае, люди выгорают, если работают там, где не хотят или не получают положительной отдачи от работы. Первые несколько лет, находясь в этой профессии человек отдает себя ей полностью, к каждому пациенту находит индивидуальный подход, хочет угодить каждому. И, если же врач не получается столько же обратно, то в любом случае он выгорит, потому что человек не может всегда отдавать, он должен и получать тоже. Обычно недополучают врачи, работающие в муниципальных клиниках, городских. Врачи там делают очень много, а на выходе получают гроши и по зарплате и по эмоциям от работы и от пациентов. В том числе, если взять сферу стоматологии, все-таки стоматология, по большей части, это медицина эстетики. Возьмем для примера обычного хирурга. Не получилась коронка, не получилась пломба, не получилось поставить имплант в правильную позицию и т.д. В результате врач не удовлетворен своей работой ему еще и пациент может много, что высказать, соответственно идет выгорание как личностное, так и профессиональное. И, если такой врач не повышает свою квалификацию, не исправляет свои ошибки, а еще хуже, если их не признает, то такой человек гораздо быстрее выгорит чем тот врач, который старается, видит свои ошибки, признает их и хочет улучшить свою профессиональную деятельность.

Я узнал о таком типе пациентов, как «экстремисты». Расскажите, правда ли что такие люди существуют, либо это миф?